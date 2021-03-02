«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

Созданная год назад структура «Росатома» определила единственно возможным поставщиком оборудования для развития квантовых вычислений уранодобывающую «дочку» этой же корпорации и заплатила ей 4,5 млрд руб. за «железо», страной происхождения которого указаны Нидерландские Антилы.



Антильское «железо» для «Росатома»

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Росатома», ООО «СП “Квант”» потратила 53,2 млн Евро (4,49 млрд руб. на момент подписания договора) на оборудование, связанное с проектом создания квантового компьютера, — в рамках реализации плана мероприятий дорожной карты госкорпорации «Квантовые вычисления».

Приобретение «железа» было оформлено 18 декабря 2020 г. в виде закупки у единственно возможного поставщика, которым был определен Uranium One Holding N.V. — основанная в Канаде международная уранодобывающая компания, полностью поглощенная «Росатомом» в начале 2013 г.

В карточке договора на сайте госзакупок страной происхождения всех 157 наименований высокотехнологичного поставляемого оборудования указаны Нидерландские Антилы. Они представляют собой автономию в составе Королевства Нидерландов — две группы островов в архипелаге Малые Антильские острова в Карибском море. Главными отраслями экономики этого образования считаются туризм, офшорные финансовые услуги, судоремонт и переработка и транспортировка венесуэльской нефти.

Фрагмент карточки договора одной «дочки» «Росатома» с другой «дочкой» «Росатома» Вышеупомянутое ООО «СП “Квант”», несмотря на свое полное название — «Совместное предприятие “Квантовые технологии”», полностью принадлежит структуре «Росатома» — АО «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром»). О создании «СП “Квант”» стало известно в январе 2020 г. Юрлицо предприятия было зарегистрировано в Москве 26 марта 2020 г. Какого-либо сайта организации в интернете поисковые системы не находят. В документации рассматриваемого тендера прописан только физический адрес регистрации СП, в то время как телефон и электронная почта не указаны.

«Росатом» потратил 4,5 млрд руб. на «квантовое» «железо» с Антильских островов

В то же время непосредственным организатором закупки в документах заявлен «Атомкомплект» — «дочка» «Росатома», созданная для удовлетворения материально-технических потребностей госкорпорации.

В документах поставки помимо антильского происхождения техники в отношении некоторых позиций указаны конкретные модели оборудования разработки компаний из США, Швейцарии, Австралии и других технологически развитых стран, правда с пометкой «или аналог».

Представители «Атомкомплекта» на момент публикации данного материала рассказать CNews о реальном месте выпуска закупаемой техники и сообщить названия ее производителей не смогли.

Что именно закупает «Росатом»

Как следует из техзадания закупки, «Квант» приобретает, в частности, комплект лазеров и оптоэлектронных компонентов, комплексы для высокочастотных измерений сверхпроводящих структур на базе криостатов растворения, генераторы сигналов произвольной формы, лазерные системы для прецизионных измерений, комплект оборудования для сканирующей оптической микроскопии в сильных магнитных полях и низкотемпературной нанолитографии, установку безмасковой литографии, СВЧ-генераторы для проведения высокочастотных измерений сверхпроводящих СВЧ-структур.

Также СП потребовались установка электронно-лучевого осаждения для создания джозевсоновских переходов, растровый электронный микроскоп высокого разрешения, оборудование для термического напыления и глубокого реактивно-ионного травления кремния, установка электронно-лучевого нанесения тонких пленок, криогенная установка для исследования свойств образцов в диапазоне значений индукции магнитного поля, электронно-литографическая система со сверхвысоким разрешением на базе автоэмиссионной электронно-оптической оптики, оборудование для обработки и нарезки пластин, использующихся в микропроизводстве, установка монтажа кристаллов и компонентов, комплект лазерного оборудования для проведения кубитных операций над массивом ионов.

Кроме того, номенклатура поставки включает рентгеновский дифрактометр высокого разрешения, установка с ловушкой Пауля для поимки ионов кальция, сверхстабильные резонаторов Фабри-Перро и оборудования для компенсации шумов оптоволокна, измерители лазерной мощности, оптомеханические и оптические компоненты, криостаты замкнутого цикла со сверхнизким уровнем вибраций и пр.

Сроки поставки всего оборудования ограничены 31 декабря 2022 г.

Некоторые подробности квантового проекта «Росатома»

Вышеупомянутая дорожная карта «Росатома» «Квантовые вычисления»была утверждена в начале августа 2020 г. на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Ранее сопровождающие ее документы получили необходимые согласования Минкомсвязи (ныне Минцифры), Минфина, Минэка, Минпромторга и др.

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Карта была сфокусирована как на решении исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, так и на формировании экосистемы для развития этого направления, включающей создание инфраструктурной базы, образовательных программ, консорциумов с индустриальными партнерами.

Как стало известно CNews накануне утверждения карты, общее финансирование ее мероприятий в 2020-2024 гг. должно составить 23,66 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 13,25 млрд руб., внебюджетные источники — 10,4 млрд руб. Сам «Росатом», в рамках внебюджетного финансирования, выделит на развитие квантовых вычислений 1,5 млрд руб.

Наиболее дорогостоящей частью дорожной карты является разработка квантовых процессоров нескольких типов. На эти средства будет выделено 18,6 млрд руб. Эту сумму федеральный бюджет и внебюджетные источники поделят примерно поровну: 9,12 млрд руб. и 9,49 млрд руб. (в том числе «Росатом» 1,2 млрд руб.). Квантовые процессоры с десятками кубитов без коррекции ошибок должны быть готовы до конца 2024 г., после чего начнется коммерциализация готовых устройств, созданных на их основе.

На разработку квантовых процессоров на основе сверхпроводников будет потрачено 9,87 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделит примерно по 5 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» потратит 380 млн руб. Мировой рынок квантовых процессоров на основе полупроводников с $30 млн в 2020 г. увеличится до $250 млн в 2024 г.

Создание квантового процессора на основе нейтральных атомов обойдется в 2,12 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят примерно по 1 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» 270 млн руб. Мировой рынок квантовых процессоров на основе нейтральных атомов к 2024 г. составит $100 млн.

На создание квантового процессора на основе фотонных чипов будет потрачено 2,33 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет примерно по 1,1 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» 210 млн руб.

На создание квантового процессора на основе ионов в ловушках будет потрачено 4,29 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят по 2 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» 340 млн руб. Объем мирового рынка квантовых процессоров данного типа к 2024 г. составит $150 млн.

В конце ноября 2020 г. под эгидой «Росатома» был создан консорциум «Национальная квантовая лаборатория». В него вступили «СП “Квант”», Высшая школа экономики, НИТУ «МИСиС», МФТИ, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и фонд «Сколково». Было объявлено, что участники консорциума сосредоточатся на создании новой и обновление существующей инфраструктуры, а также подготовке кадров. Отмечалось, что на территории «Сколково» будет построен центр нанофабрикации площадью 2 тыс. кв. метров, а также лабораторный комплекс площадью более 3,5 тыс. кв. метров. Закупленное для этих образований оборудование будет использовано как для открытия новых лабораторий, так и для усовершенствования существующих лабораторных комплексов.

В феврале 2021 г. «Росатом» сообщил, что на реализацию «дорожной карты» «Квантовые вычисления» в течение 2021 г. планируется направить 6,1 млрд руб.