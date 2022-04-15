Концерн «Автоматика» включен в реестр ИТ-компаний

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» внесен в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Это решение принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства России от 18 июня 2021 г. №929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий». Ранее право на господдержку получили еще две компании, состоящие в холдинге. Это «Самарское инновационное предприятие радиосистем» и «Булат».

«Для нашей организации – это колоссальная поддержка. Во-первых, мы сможем привлечь гранты на разработку программного обеспечения и получить кредиты по ставке до 3% на новые проекты, а во-вторых, эти меры укрепят сотрудников, которые смогут оформить льготную ипотеку, – сказал генеральный директор концерна «Автоматики» Андрей Моторко. – Также в последнее время к нам приходят на работу молодые специалисты. Включение в данный реестр позволит концерну предоставить им отсрочку от армии до 27 лет».

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. Среди продуктов холдинга: система видеоконференцсвязи IVA AVES; новый программно-аппаратный комплекс «Форпост», используемый для обнаружения и предотвращения компьютерных атак, а также корпоративная облачная платформа ECP VEIL. В ближайшее время концерн «Автоматика» планирует расширять продуктовую линейку в сфере ИТ.