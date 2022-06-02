Разделы

Телеком Беспроводная связь ТВ и радио
|

«Росэлектроника» поставит в Казахстан оборудование для радиовещания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставит в Республику Казахстан оборудование для обеспечения вещания новой казахстанской радиостанции. За счет применения современной элементной базы, модульной структуры и новых технических решений устройства обладают повышенной надежностью и отказоустойчивостью, отмечают в «Росэлектронике».

Передатчики высоких частот серии «Феникс» обеспечивают стереофоническое или монофоническое радиовещание. В оборудовании используются алгоритмы цифровой обработки сигналов и прямого цифрового синтеза.

Договор на поставку продукции заключило «Самарское инновационное предприятие радиосистем» («СИП РС», входит в «Росэлектронику»). Это первый внешнеэкономический договор предприятия.

«В отличие от других передатчиков, представленных на российском рынке – как отечественных, так и зарубежных – наши изделия уже в базовой комплектации оборудованы расширенным набором функциональных возможностей. В частности, одно из преимуществ наших изделий – это возможность подключения резервного хранилища на случай пропадания сигнала основной программы. Набор функций «Феникса» позволяет оператору быстро организовать высококачественное вещание без применения дополнительного дорогостоящего оборудования», – сказал генеральный директор СИП РС Александр Бузов.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей
Интернет вещей

Передатчики серии «Феникс» применяются в государственных и коммерческих радиовещательных компаниях для трансляции музыкального, рекламного и информационного контента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России зачастили с арестами счетов Google. Компанию второй раз за месяц лишили 500 миллионов

Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст

Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала «Царьград»

Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС

Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще