«Булат» концерна «Автоматика» вошел в реестр ИТ-компаний

ООО «Булат» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» включен в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Соответствующее решение принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства России от 18 июня 2021 г. №929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Включение в данный реестр позволит ООО «Булат» претендовать на следующие государственные меры поддержки: привлечение грантов на разработку программного обеспечения; льготную ипотеку для сотрудников; кредиты по ставке до 3% на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов; предоставление гражданам России права на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет.

« “Булат" стал второй дочерней организацией концерна “Автоматика”, включенной в реестр ИТ-компаний, – сказал генеральный директор концерна «Автоматики» Андрей Моторко. – Первым такой статус получило “Самарское инновационное предприятие радиосистем”. Эти меры будут способствовать развитию отрасли информационных технологий в России и поддержат людей, которые работают на наших предприятиях».

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ООО «Булат» – российская компания-разработчик телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Среди продукции, выпускаемой предприятием, – коммутаторы, маршрутизаторы и интеллектуальные счетчики электроэнергии.

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.