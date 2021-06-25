«Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата

Делегация «Почты России» и студентов центра «Хайпарк» Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ), посетила входящий в состав холдинга «Ростех» Калужский электромеханический завод. Это предприятие, уже занятое разработкой и поставкой почтоматов по заказу «Почты России», намерено содействовать студентам ГГНТУ в создании прототипа интеллектуального терминала выдачи посылок.

Этот прототип «Почта России» надеется получить на тестирование уже в августе 2022 г.

Сейчас студенты ГГНТУ готовят техническое задание на аппаратную часть почтомата, которое далее будет рассмотрено экспертами «Ростеха». Программная часть почтомата будет создана студентами ГГНТУ самостоятельно. Разработка «Хайпарка» уже знакома компании. В 2020 г. Почта и Фонд развития инноваций провели всероссийский конкурс для студентов и молодых учёных «Умник-Почта России», где рассматривались разработки в области искусственного интеллекта, компонентов робототехники и сенсорики, новых производственных технологий и систем распределённого реестра. Проект студентов грозненского нефтяного стал победителем конкурса и получил от компании грант в размере 500 тыс. руб.

О разработке студентов ГГНТУ стало широко известно в апреле 2021 г. во время визита премьер-министр России Михаила Мишустина в ходе посещения университета. Он отметил, что Почта России сейчас активно работает над новыми логистическими решениями, уже применяет в крупных сортировочных хабах российское ПО и может быть заинтересована в качественном отечественном оборудовании.

«Ростех активно сотрудничает с вузами, предоставляя свои мощности для выпуска инновационной продукции различного спектра. Госкорпорация готова оказать молодым специалистам содействие в разработке и выводе на рынок перспективного нового продукта для Почты России. Знакомство с производственной площадкой Калужского электромеханического завода – одного из семи предприятий, участвующих в этом крупном проекте, позволило студентам глубоко погрузиться в специфику сборки и монтажа готовой продукции, составить более полное представление о возможностях производства и способах модификации этих изделий», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.