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Ростех Автоматика КЭМЗ Палантир Программно-аппаратный комплекс

Программно-аппаратный комплекс «Палантир», созданный Калужским электромеханическим заводом, предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.


13.03.2025 «Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки 1
29.07.2024 Как Саурон стал глазом и носят ли орки парики: что спрашивают у «Нейро Яндекса» про фэнтезийный мир Джона Толкина 1
24.01.2024 Предприятие «Росэлектроники» более чем на 60% увеличило производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА 2
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1652 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Yandex - Яндекс 7483 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2768 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2978 1
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