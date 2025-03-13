Программно-аппаратный комплекс «Палантир», созданный Калужским электромеханическим заводом, предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.