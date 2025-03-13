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Ростех Автоматика КЭМЗ Палантир Программно-аппаратный комплекс
Программно-аппаратный комплекс «Палантир», созданный Калужским электромеханическим заводом, предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
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