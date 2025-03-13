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«Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки

Холдинг «Росэлектроника» впервые представил модернизированную версию программно-аппаратного комплекса «Палантир» для контроля экологической обстановки. Решение дополнено новым модулем, который измеряет массовую концентрацию пыли как в атмосфере, так и в воздухе рабочих зон. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Благодаря модернизации «Палантир» теперь способен осуществлять не только комплексный мониторинг городской экологии, но также может применяться и на промышленных объектах, в карьерах, на цементных производствах, в местах перевалки сыпучих материалов (портах, железнодорожных станциях).

Комплекс производит оперативный контроль, анализ и моделирует развитие экологической обстановки на заданный период времени в масштабах региона или промышленного центра. Его ключевая особенность – использование специализированных математических моделей, которые с высоким пространственным и временным разрешением обеспечивают сбор, накопление и анализ большого количества цифровых данных о состоянии окружающей среды. Использование комплекса сокращает время реагирования на экстремальные экологические события и усиливает контроль за потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.

В контуре «Росэлектроники» разработкой «Палантира» занимается Калужский электромеханический завод (входит в концерн «Автоматика»).

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«Наша система может быть беспрепятственно интегрирована в действующую инфраструктуру, поскольку легко сопрягается с уже работающими платформами, а также совместима со всеми современными сетями передачи данных и протоколами управления. Благодаря этому заказчики смогут построить эффективную сеть контроля экологической обстановки без дополнительных затрат. В настоящее время мы полностью готовы начать серийный выпуск "Палантиров"», – сказал генеральный директор АО «КЭМЗ» Евгений Золотницкий.

«Палантир» является отечественной разработкой и включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

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