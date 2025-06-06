Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха

Обновленный ПАК «Палантир», разработанный холдингом «Росэл», теперь может не только выявлять вредные выбросы в атмосферу, но и находить их источники методами математического моделирования. Комплекс строит карту распространения загрязнений и анализирует данные с нее. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

«Палантир» может непрерывно, до четырех раз в минуту, проводить измерения параметров газопылевого состава воздуха. Благодаря этому фиксируются самые быстрые процессы распространения опасных загрязнений, что исключает возможность пропустить какие-либо экологические изменения или происшествия. Даже если в получаемых данных возникает погрешность, она компенсируется за счет частоты снятия показаний и большого количества точек измерения. А передвижная лаборатория дополнительно верифицирует данные.

ПАК «Палантир» разработан Калужским электромеханическим заводом (АО «КЭМЗ» концерна «Автоматика», входит в «Росэл»).

Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint
Маркет

«Методическая корректность работы "Палантира”, прошедшего круглогодичные испытания, обеспечена благодаря сотрудничеству с НИИ “Центральная аэрологическая обсерватория”. А кадровая и методологическая поддержка потенциальных пользователей "Палантира” будет осуществляться лабораторией экологического мониторинга и исследования антропогенных воздействий на окружающую среду МГТУ им. Баумана», – сказал генеральный директор АО «КЭМЗ» Евгений Золотницкий.

Сегодня «КЭМЗ» готов как к серийному производству программно-аппаратного комплекса, так и к созданию эксклюзивных версий с учетом задач и пожеланий заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Windows 11 будет принудительно тормозить процессоры ноутбуков, но пользователям это понравится

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще