Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха

Обновленный ПАК «Палантир», разработанный холдингом «Росэл», теперь может не только выявлять вредные выбросы в атмосферу, но и находить их источники методами математического моделирования. Комплекс строит карту распространения загрязнений и анализирует данные с нее. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

«Палантир» может непрерывно, до четырех раз в минуту, проводить измерения параметров газопылевого состава воздуха. Благодаря этому фиксируются самые быстрые процессы распространения опасных загрязнений, что исключает возможность пропустить какие-либо экологические изменения или происшествия. Даже если в получаемых данных возникает погрешность, она компенсируется за счет частоты снятия показаний и большого количества точек измерения. А передвижная лаборатория дополнительно верифицирует данные.

ПАК «Палантир» разработан Калужским электромеханическим заводом (АО «КЭМЗ» концерна «Автоматика», входит в «Росэл»).

«Методическая корректность работы "Палантира”, прошедшего круглогодичные испытания, обеспечена благодаря сотрудничеству с НИИ “Центральная аэрологическая обсерватория”. А кадровая и методологическая поддержка потенциальных пользователей "Палантира” будет осуществляться лабораторией экологического мониторинга и исследования антропогенных воздействий на окружающую среду МГТУ им. Баумана», – сказал генеральный директор АО «КЭМЗ» Евгений Золотницкий.

Сегодня «КЭМЗ» готов как к серийному производству программно-аппаратного комплекса, так и к созданию эксклюзивных версий с учетом задач и пожеланий заказчиков.