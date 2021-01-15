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Концерн «Автоматика» создает производственный кластер в Калуге

Бизнес ИТ в госсекторе

В декабре 2020 г. состоялась передача акций АО «Калугаприбор» в доверительное управление АО «КЭМЗ». Оба предприятия входят в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Став единым производственным комплексом, предприятия нацелены на значительное повышение эффективности совместной работы.

В настоящее время на базе предприятий создан «Единый центр развития гражданской продукции», это позволило сформировать и успешно защитить в Министерстве промышленности и торговли России сразу три новых проекта («Экомониторинг», «Интеллектуальная система управления двигателем главного привода лифта», «Система защиты источников питания») с привлечением субсидий на общую сумму 501 млн руб. В ближайшее время завершится формирование текущего и перспективного консолидированного продуктового портфеля предприятий с целью распределения производственной (технологической) кооперации.

«Единым центром управления инвестиционной деятельностью» на основе опыта АО «КЭМЗ» в короткие сроки разработаны обосновывающие документы для проведения реконструкции и технического перевооружения АО «Калугаприбор» с общим объемом финансирования 1,5 млрд руб.

В рамках деятельности «Единого центра информационных технологий» завершается работа по созданию общей для двух предприятий службы нормативно-справочной информации, формируется единая корпоративная сеть, готовится к внедрению единая система PLM.

«Оптимизация работы производственных мощностей позволит предприятиям эффективнее использовать технологии, оборудование и кадровый потенциал. В перспективе планируется дальнейшее расширение кооперационных связей и линейки продукции, в том числе гражданского назначения», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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