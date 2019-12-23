Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех создает программно-аппаратный комплекс «Пелена» для управления объектами городской инфраструктуры. Комплекс свяжет устройства, способные принимать и передавать информацию, в единую сеть интернета вещей, и сможет использоваться для управления транспортными, коммунальными, энергетическими и промышленными объектами и т.д.

Разработка Калужского электромеханического завода, входящего в концерн «Автоматика», основывается на российской платформе «Эльбрус» и отечественных программных продуктах. Собственный защищенный протокол комплекса позволит создавать общегородские сети для управления объектами инфраструктуры. В том числе – для управления системами освещения, видеонаблюдения, учета ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также для управления городским транспортом и другими городскими объектами.

«”Пелена” объединит разные системы «Умного города» в единую сеть на основе технологий «интернета вещей». В перспективе разработка может быть использована для построения «умных» городских систем – дорожных, коммунальных, промышленных, социальных и т.д. – любого масштаба», – отмечает исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Пелена» сможет использоваться как в качестве самостоятельного решения, так и для интеграции уже существующих систем предприятий, городов и регионов. Серийный выпуск комплекса планируется в 2024 году.

Другие материалы рубрики

Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике

В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт

Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»

Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС

«Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета»

Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК

Техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки

Самые интересные гаджеты 2019 года: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений