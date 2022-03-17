КЭМЗ на 66% увеличил суточный выпуск металлодетекторов в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Калужский электромеханический завод («КЭМЗ») концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» завершил основной этап внедрения инструментов бережливого производства национального проекта «Производительность труда». Результаты преобразований позволили увеличить суточный выпуск продукции на 66%.

Оператором нацпроекта в Калужской области является Региональный центр компетенций (РЦК), работающий на базе Агентства развития бизнеса.

На пилотном потоке сборки рамок металлодетектора МТД-КА проектной группой, в которую вошли сотрудники РКЦ и КЭМЗ, было предложено 70 решений, направленных на оптимизацию производственных процессов.

В рамках проекта проведены мероприятия по созданию системы хранения, сокращению складских точек, обеспечению суточного задела и созданию «супермаркетов для рабочих мест». Они позволили на 90% сократить время на поиск и выдачу комплектующих и инструментов.

Перераспределение производственных операций на 50% увеличило выработку сотрудников.

Выстраивание производственного потока и сокращение партий деталей на другие участки снизило время протекания процесса на 40%.

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За счёт организации системы встроенного качества и выдачи исправных деталей на участок сборки на 50% удалось снизить уровень незавершённого производства.

«В современных условиях рынка, когда перспектива развития предприятия напрямую зависит от скорости освоения новых изделий, очень важно уметь находить потенциальные «точки роста» и оперативно оптимизировать производственные процессы под решение конкретных задач. Применение методик нацпроекта «Производительность труда» позволило нам почти в два раза увеличить суточный выпуск металлорамок без привлечения дополнительных ресурсов. Это хороший задел компетенций для выполнения будущих заказов», – сказал генеральный директор КЭМЗ Борис Мовтян.

«На предприятии процесс применения технологий бережливого производства идёт непрерывно. На начальном этапе реализации нацпроекта сотрудники КЭМЗ уже предложили ряд эффективных решений. Их идеи по улучшениям, видение сути вопросов и работа по решению поставленных задач позволили провести преобразования намного быстрее, чем было запланировано», – отметил руководитель Регионального центра компетенций Калужской области Иван Широков.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» могут стать организации основной сферой деятельности которых является обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство. Для этого им необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф и оставить заявку, которая будет рассмотрена в течение трёх дней.