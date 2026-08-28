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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200103
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Кудряшов Константин

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме 1
20.10.2006 Современная оптика спасет Россию 1
20.10.2006 Современная оптика спасет Россию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кудряшов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе - Оптика НПО 2 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1955 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11569 2
Подобрянский Анатолий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166982 2
Беларусь - Белоруссия 6315 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 22 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6802 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5011 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9125 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57950 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33928 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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