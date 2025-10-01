«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D» для Linux

Компания «Аскон» объявила о старте тестирования бета-версии системы проектирования «Компас-3D v24» для операционных систем на базе Linux. В версии доступны все базовые возможности: 3D-моделирование (твердотельное, листовое, каркасно-поверхностное), прямое редактирование геометрии, инструменты реверс-инжиниринга для работы со сканированной (полигональной) геометрией, подготовка чертежей и спецификаций, обмен данными с другими CAD-системами.

Прямая совместимость «Компас-3D» с отечественными операционными системами позволит промышленным предприятиям создавать надежную ИТ-инфраструктуру, отвечающую требованиям технологической независимости и безопасности, в том числе на объектах КИИ. CAD-система «Аскон» используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях, как машиностроение, приборостроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, станкостроение, металлургия, химия, энергетика и других.

В бета-версии на ОС на платформе Linux без эмуляторов работают «Компас-3D» и «Компас-График v24», а также приложения «Раскрой», «Размерные цепи», «Распознавание 3D-моделей», «Каталог: Муфты».

Обеспечено единство форматов документов, интерфейса и подходов к работе с версией для ОС Windows. Файлы, созданные в «Компас» на Windows, будут совместимы с файлами в Linux-версии.

Поддерживаются отечественные операционные системы: «Альт Рабочая станция 11.0» и «Альт Рабочая станция К 11.0»; «Ред ОС 8.0»; Astra Linux SE 1.8.

Поддерживаемые графические оболочки: GNOME, Fly, KDE, Mate.

Тестирование продлится до 30 ноября. Выпуск коммерческой версии запланирован на конец 2025 г.