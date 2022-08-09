Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС»

Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС».

«Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).

«В сложившихся условиях импортозамещение программного обеспечения на промышленных объектах является приоритетной задачей. Для реализации этого процесса необходимы комплексные решения, которые бы обеспечили работу инженерного ПО с российскими операционными системами. Работоспособность «Компас-3D» на «Ред ОС» позволит заказчикам, в первую очередь на объектах критической информационной инфраструктуры, оперативно перейти на преимущественное использование санкционно устойчивого ПО», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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«Сейчас нам важно обеспечить для заказчиков не только быстрый переход, но и стабильность работы САПР под управлением российских операционных систем. Пользователи могут быть уверены в надежности связки «Компас-3D»и «Ред ОС». Кооперация разработчиков расширяет набор прикладных ИТ-решений, совместимых с отечественными ОС, тем самым помогая достичь технологической независимости во всех секторах экономики», – отметил Игорь Волокитин, директор по продукту «Компас-3D».