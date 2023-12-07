Разделы

Системное ПО
|

«Ростех» импортозаместил софт для 11-осевого робота-манипулятора

Ижевское предприятие НИТИ «Прогресс» (находится под управлением компании «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») разработало импортозамещающее программное обеспечение для уникального роботизированного манипулятора. Написанный специалистами института софт позволит управлять механической «рукой», работающей в одиннадцати осях, в установках электронно-лучевой сварки собственного производства.

Разработка программного обеспечения была начата после отказа зарубежного партнера от сотрудничества. Новый софт позволяет добиться высокой точности управления антропоморфным манипулятором, он обеспечивает его работу с необходимой скоростью и заданной ориентацией электронно-лучевой пушки в пространстве.

«Специалисты «Прогресса» применяют систему ЧПУ собственной разработки при изготовлении сложнейших установок электронно-лучевой сварки с роботом-манипулятором внутри вакуумной камеры. Больше в России такое оборудование не производит ни одно предприятие. Софт написан таким образом, что оператору для разработки программы работы станка необязательно знать язык программирования, а достаточно просто задать точки, выбрать тип движения и наложить на это технологию. А система уже автоматически формирует коды и отправляет их в систему управления оборудованием», – сказал генеральный директор компании «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Решение НИТИ «Прогресс» позволило сохранить весь функционал установок электронно-лучевой сварки. Помимо возможности автоматически строить программу сварки через опорные точки без написания кода, это обеспечение строгой синхронизации между движением пушки и управлением параметрами электронного пучка, возможность задавать для различных участков сварочной траектории свои скорости, токи луча и токи фокусировки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта

Российский рынок «железа» крупно вырос в 2023 году

Космос и ТЭК: как сочетаются мировые и российские тенденции

Российские госкомпании атакованы новой хакерской группировкой. Под прицелом ОС Linux

Бизнес и интернет будущего: кто выиграет в эпоху нейронета

ИТ-бюджеты госорганов «магическим» образом сокращаются уже четыре года подряд

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Показать еще

Наука

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты
Показать еще