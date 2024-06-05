RedLab стала аккредитованным партнером «Сбера» по цифровой трансформации бизнеса

«Сбер» включил ИТ-разработчика RedLab в список аккредитованных компаний, которым доверяет решение задач цифровой трансформации своих клиентов. RedLab подтвердила свою экспертизу в области цифровизации бизнес-процессов и реализации сложных кросс-индустриальных проектов для лидеров различных индустрий.

По данным «Сбера», 90% корпоративных клиентов задумываются о технологических изменениях, но только 30% из них понимают, с чего начать. Такая статистика привела банк к идее создать собственное сообщество разработчиков и интеграторов программных продуктов, которое позволит трансформировать бизнес клиентов с помощью финансовых и ИИ-технологий «Сбера «при поддержке надежных ИТ-компаний и поставщиков услуг.

В результате сегодня уже более тысячи предприятий крупного и среднего бизнеса проходят цифровую трансформацию вместе с банковской структурой. К 2026 г. «Сбер» планирует увеличить количество клиентов до 9 тыс.

После прохождения многоступенчатого отбора и проверки RedLab включили в список партнеров-интеграторов «Сбера», которые стали амбассадорами цифровой трансформации. ИТ-компания предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, направленных на оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов, внедрение актуальных технологий и повышение конкурентоспособности на рынке.

Участие RedLab в программе «Сбера» позволит расширить пул партнеров финансовой структуры в области разработки программных продуктов, кастомизации цифровых решений и проведения интеграции необходимых сервисов. ИТ-компания обеспечит «Сберу» доступ к решениям и технологиям, которые позволяют улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы клиентов банка.

Представители RedLab отмечают, что получение статуса аккредитованного партнера Сбера является признанием профессионализма компании и ее вклада в развитие цифровой экономики страны.

«Мы гордимся тем, что «Сбер» выбрал нашу компанию для реализации своих проектов по цифровой трансформации бизнеса, – сказал Борис Дорожкин, коммерческий директор RedLab, – это свидетельствует о высоком уровне компетенций и профессионализме нашей команды. Мы продолжим активно сотрудничать со «Сбером», чтобы предоставлять российскому бизнесу самые современные и эффективные решения в области цифровизации».