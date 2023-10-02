Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

YandexGPT поможет студентам «Практикума» быстрее разобраться в новых темах

«Яндекс практикум» запустил генеративные подсказки для студентов от YandexGPT. Нейросеть объяснит любой сложный момент из теории другими словами и поможет повторить пройденные темы: если студент не понял часть урока, достаточно выделить необходимый фрагмент в тексте и включить сценарий, не отвлекаясь на дополнительные источники.

Генеративные подсказки для студентов «Яндекс практикума» от YandexGPT — это первый кейс применения GPT в сфере ИТ-образования в России. Сейчас в «Практикуме» доступны две функции — «Уточнить у нейросети» и «Краткий пересказ», до конца осени 2023 г. YandexGPT появится и в практических тренажерах: нейросеть поможет найти ошибки в коде и объяснит их.

«Одна из самых важных задач в онлайн-образовании — помочь студентам не сдаться на сложных разделах курса. Для этого в «Практикуме» работает целая команда авторов, наставников и экспертов, а теперь еще и YandexGPT. Благодаря нейросетевым подсказкам обучение в «Практикуме» становится еще более адаптированным под потребности и уровень подготовки каждого студента, а цифровые навыки – доступнее», — сказал Владимир Лазарев, директор по продукту «Яндекс практикума».

«Практикум» улучшает качество образовательных программ и поддерживает мотивацию студентов, обращаясь к технологиям и опыту «Яндекса» в области машинного обучения. Языковая модель обучена на массиве теоретических материалов «Практикума», а качество и точность ответов валидируют эксперты курсов. Новые функции с использованием YandexGPT доступны в веб-версии и в мобильном приложении «Яндекс практикума».

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами
поддержка ит-отрасли

***

«Яндекс практикум» — это сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Сейчас на платформе представлено более 80 обучающих программ по более 50 цифровым профессиям. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами

В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы

«Ростех» хочет расторгнуть соглашение с Правительством по квантовым сенсорам

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще