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«Яндекс практикум» запустил цифровой учебник по программированию для медицинских вузов

«Яндекс практикум» запустил интерактивный учебник по программированию для медицинских вузов. Он поможет студентам-медикам освоить актуальные ИТ-навыки для их применения в работе и научных исследованиях. Пилотный проект стартует совместно с Первым МГМУ им. И. М. Сеченова уже этой осенью, в дальнейшем учебник будет доступен и другим медвузам.

Учебник «Яндекс практикума» для медицинских вузов сделан в виде интерактивного тренажера с практическими заданиями по программированию на Python и по аналитике данных. Полученные навыки помогут начинающим медикам в решении профессиональных задач: от автоматизации рутинных процессов, например, планирования расписания и ведения медицинских архивов, до диагностики и прогнозирования заболеваний.

Программа учебника рассчитана на 145 часов, а практические задания разработаны совместно с методистами «Яндекс практикума» и экспертами Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Благодаря готовым задачам и встроенной системе контроля преподаватели вузов смогут сэкономить до 20% времени на подготовку домашних заданий и проверку контрольных работ, а также видеть прогресс и успеваемость каждого студента в реальном времени.

«Разрыв между темпами цифровой трансформации здравоохранения и IT-навыками медицинских сотрудников огромный. Три четверти (76%) медиков в России не знают, как цифровые технологии могут улучшить их профессиональную жизнь. Решать эту проблему важно системно, прививая культуру и компетенции уже на этапе обучения в вузе. «Яндекс практикум» выходит в медицинский кластер с собственным цифровым решением, адаптированным под нужды отрасли. Мы открыты к диалогу и готовы работать вместе с преподавателями и экспертами вузов над переосмыслением новых компетенций медиков и кастомизацией образовательных решений под их запросы», — сказал Илья Курмышев, CEO «Яндекс практикума».

Согласно данным SmartRanking, объём рынка MedTech по итогам 2022 г. увеличился почти на 30%. Тем не менее по-прежнему разрыв между темпами цифровизации и ИТ-навыками сотрудников. Учебник «Яндекс практикума» поможет вузам сократить расходы на разработку образовательных программ, оптимизировать процесс обучения и получить доступ к передовым ИТ-практикам.

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