Количество вакансий для джуниор ИТ-специалистов соответствует здоровому уровню конкуренции — исследование hh.ru и «Яндекс Практикума»

Сервис поиска работы hh.ru и платформа онлайн-обучения «Яндекс Практикум» провели исследование, чтобы показать желающим сменить профессию, в каких направлениях сегодня наблюдается наибольший спрос на джуниор-специалистов в ИТ и существует ли “перегретость” рынка. Результаты показали, что при общем высоком уровне конкуренции среди ИТ-специалистов* (8,3 резюме на одну вакансию), соотношение резюме джуниор-специалистов к вакансиям составляет в среднем 7,1. Это соответствует здоровому уровню конкуренции**. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В рамках исследования «Яндекс Практикум» определил профессии, по которым проходил анализ. В их число попали те специальности, которые обычно задействованы в работе над ИТ-продуктом: аналитики, дата-сайентисты, тестировщики, программисты и разработчики, менеджеры продукта, дизайнеры и художники, маркетологи и руководители проектов. Для оценки привлекательности кандидатов аналитики hh.ru собрали статистику по всем активным резюме в период с 1 января по 31 декабря 2024 г., для оценки конкуренции на рынке труда — с 1 июля по 31 декабря 2024 г. Всего было проанализировано более 29 тыс. резюме и более 30 тыс. вакансий.

В список наименее конкурентных позиций среди джуниор-специалистов попали маркетолог (4,3), менеджер продуктов (5,3) и менеджер проектов (6,4). К наиболее конкурентным — специалист по Data Science (16,6), дизайнер (14,6) и тестировщик (14,1).

Затем специалисты hh.ru оценили привлекательность кандидатов, в чьем резюме помимо основного и высшего образования присутствовали практико-ориентированные курсы. Для этого среди всех джуниор-специалистов они отобрали тех, кто прошел курсы «Яндекс Практикума», и выявили закономерность: такие кандидаты получали в среднем на 38% больше приглашений на собеседование, чем остальные. В профессиях с высокой конкуренцией наличие подобного образование также повышало привлекательность кандидата. Например, джуниор-специалисты по Data Science при наличии в резюме курсов «Яндекс Практикума» получали на 23,8% больше приглашений на собеседования, дизайнеры — на 40,6%, а тестировщики — на 25,7%.

«Выбирая кандидатов среди большого количества джуниор-специалистов, работодатели обращали особое внимание на тех, у кого в резюме помимо диплома о наличии среднего или высшего образования были указаны и курсы дополнительного профессионального образования — это видно на примере «Практикума». Такое обучение направлено на получение практических навыков и наработку портфолио проектов, что в совокупности повышает привлекательность кандидата. Кроме того, это сказывается и на зарплате — соискатели, которые учились больше, могут претендовать на более высокие зарплаты, в среднем до 10%», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

*Индекс конкуренции по всему ИТ-рынку рассчитан за тот же период, в который проводилось исследование среди джуниор-специалистов: с 1 июля до 31 декабря 2024 г.

**По данным hh.ru, значение индекса расшифровывается так: если количество резюме на одну вакансию: меньше или равно 1,9 — это острый дефицит соискателей; от 2,0 до 3,9 — дефицит соискателей; от 4,0 до 7,9 — умеренный уровень конкуренции, здоровое соотношение; от 8,0 до 11,9 — высокий уровень конкуренции за рабочие места; от 12 — крайне высокий уровень конкуренции за рабочие места.