«Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают бесплатный онлайн-курс для HR-специалистов

«Авито Работа» совместно с «Яндекс Практикумом» разработала бесплатный курс для опытных HR-специалистов, занимающихся массовым подбором. В рамках программы действующие практики помогут участникам адаптироваться к новым вызовам рынка, связанным с дефицитом кадров в России и необходимостью конкурировать за соискателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Практикума».

Кадровые потребности бизнеса стремительно меняются. По данным Росстата, уровень безработицы в России составляет 2,4%. Работодатели ищут новые способы привлечения специалистов по дефицитным направлениям, развивают подходы к работе с молодежью и решают ряд других вопросов, связанных с поиском и адаптацией сотрудников. Растет популярность профессионального обучения среди HR-специалистов: по данным «Авито Работы», более половины (54%) сотрудников сферы рекрутмента ежегодно проходят курсы дополнительного образования для повышения квалификации.

В ответ на запрос рынка «Авито Работа» запускает открытый курс «Массовый подбор: современные практики и инструменты» на платформе «Яндекс Практикум». Обучение стартует 15 ноября 2024 г., программа рассчитана на четыре недели. За это время участники узнают об этапах и планировании массового подбора, научатся работать со стейкхолдерами и бизнес-заказчиками, а также познакомятся с инструментами и каналами для автоматизации и анализа массового подбора.

«Сегодня мы видим особую важность в формировании и развитии профессионального HR-сообщества. Поэтому кроме теоретической базы знаний, данных платформы и исследований, которые мы подготовили для обучения, отдельное внимание в ходе курса будет уделено нетворкингу. Участники смогут поделиться своим опытом с коллегами, обсудят лучшие рыночные практики и в целом получат поддержку единомышленников, которые понимают и разделяют сложности их работы. Это большая ценность проекта», — сказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы».

«В условиях дефицита кадров во многих сферах открытых вакансий больше, чем соискателей, и компаниям приходится конкурировать за них. В этом помогают новые методы массового подбора. Навык работы с цифровыми инструментами становится одним из важнейших во всех сегментах экономики. Это умение помогает развиваться вместе с индустрией и оставаться актуальным в своей профессии. Мы верим, что благодаря курсу HR-специалистам будет легче адаптироваться к вызовам рынка, повысить свои компетенции и эффективность массового подбора в компаниях», — сказала Галина Лебедова, руководитель B2B-направления в «Яндекс Практикуме».

В рамках курса предусмотрено два основных блока — теоретический и практический. Обучение по обоим трекам бесплатное.

В первой части программы участникам будут доступны обучающие материалы и вебинары, разработанные экспертами «Авито Работы» и HR-практиками из крупных компаний: «Яндекс Доставка», FM Logistics, «Ашин» и др. Спикеры разберут кейсы массового найма и тренды рынка труда, поделятся полезными чек-листами и практическими рекомендациями по повышению эффективности процессов. Кроме того, студенты смогут обсудить актуальные вопросы найма с наставниками и другими участниками профессионального комьюнити.

Вторая, практическая часть будет посвящена аудиту HR-процессов внутри компаний. Встречи в формате фасилитации пройдут под руководством ведущих экспертов рынка, которые помогут участникам провести всесторонний анализ существующих процессов подбора, выявить точки роста и предложить улучшения. Для закрепления знания участникам будут назначаться домашние задания — ревьюеры проверят работы специалистов и дадут обратную связь по их выполнению.

Количество мест в практическом треке ограничено. Для участия в этом блоке специалистам необходимо пройти входное тестирование — сделать это можно, пройдя регистрацию на странице проекта до 1 ноября 2024 г. Все выпускники, выполнившие задания из практической части курса, получат сертификаты дополнительного образования.