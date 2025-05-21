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Индексная книга (каталог) CNews*
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Осьмак Анна


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала 1
17.10.2024 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают бесплатный онлайн-курс для HR-специалистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Осьмак Анна и организации, системы, технологии, персоны:

FM Logistic - ФМ Ложистик 16 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1001 1
Яндекс.Доставка 80 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 861 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 273 2
Яндекс.Практикум 61 1
Лебедова Галина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Аудит - аудиторский услуги 2803 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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