«Яндекс практикум» запускает новый формат обучения для тех, кто хочет быстро сменить профессию

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс практикум» запускает новый интенсивный формат образовательных курсов — буткемп. Программа буткемпа в два раза короче классического курса платформы и позволяет освоить профессию всего за два-пять месяцев и найти работу, пока другие еще учатся. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый формат подойдет пользователям, которые имеют возможность уделять занятиям не менее восьми часов в день, кому важно освоить новую профессию как можно быстрее, для людей без опыта в программировании и аналитике данных и для тех, у кого есть небольшой опыт в ИТ-сфере.

В рамках программы буткемпа интерактивные вебинары проводятся от пяти раз в месяц. Учебные группы состоят из 20-30 человек, что позволяет наставникам и ревьюерам уделить каждому студенту много внимания. Обратную связь по домашнему заданию ученики получают за один день. Новый формат предполагает живое планирование на регулярных онлайн-встречах, а не в чатах.

Сейчас в «Яндекс практикуме» в формате буткемпа обучают фронтенд-разработке, тестированию, анализу данных и Data Science.

Программа буткемпов составлена опытными преподавателями, методологами и действующими специалистами не только «Яндекса» и «Школы анализа данных», но и других лидеров технологической и образовательной индустрии. На всех этапах обучения студентов будет поддерживать команда сопровождения действующих опытных специалистов. Искать ответы на вопросы и решать сложные задачи студентам помогут наставники, проверять код и проекты — ревьюеры, а кураторы сделают обучение комфортным.

Обучение состоит из трех частей: теории с закреплением в тренажере, домашних заданий для самостоятельной практики и работы над кодом с наставником.

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С поиском вакансии и трудоустройством студентам буткемпов помогут специалисты карьерного центра «Яндекс практикума». По данным исследования, проведенного Высшей школой экономики, 77% выпускников «Яндекс практикума» успешно трудоустраиваются по новой специальности.

Для тех, кто еще не твердо уверен в своем намерении, команда спроектировала бесплатную часть, которая поможет получить ответ на вопрос, подходит ли студенту выбранная профессия. Изучить программы, выбрать направление обучения и оставить заявку на буткемп можно на сайте «Практикума».

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«Яндекс практикум» — сервис онлайн-обучения цифровым профессиям, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ. На данный момент в «Яндекс практикуме» обучается более 30 тыс. студентов. Обучение проходит в собственной технологической среде компании, что позволяет студентам сразу применять полученные знания на практике. Карьерный центр оказывает содействие при поисках и устройстве на работу.