Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат

Группа компаний «Бештау» совместно с «РостИнтехом» создадут новую линию производства печатных плат, у которой по словам совладельца «Бештау» Олега Осипова, нету аналогов ни в России, ни за ее пределами.

Задачи новой компании

Производитель отечественного компьютерного и серверного оборудования группа компаний «Бештау» и производитель станков «РостИнтех» создали компанию «Бештау технологии». «Это научно-исследовательская компания, которая займется исследованиями в областях разработки станков, оборудования и технологий для радиоэлектроники и микроэлектроники», — рассказал главный инженер и совладелец «Бештау» Олег Осипов в интервью ростовскому «Город N».

По его словам, сейчас «Бештау технологии» регистрируют первый патент, в котором описана технология сборки линии по выпуску твердых печатных плат на оборудовании из отечественного сырья.

Владельцами новой компании стали Олег Осипов и совладелец «РостИнтеха» Виталий Щебет с долями по 50%. «Бештау технологии» будет разрабатывать для российского рынка либо принципиально новые технологии, либо импортозамещающие, с доработкой под российские реалии, чтобы они становились экономически выгодными. «Планируем заниматься поддержкой независимых исследовательских групп, давать им наше оборудование, возможно, будем финансировать эти работы», — сказал Олег Осипов.

Виталий Щебет рассказал, что в рамках «Бештау технологии» займутся подготовкой профильных специалистов и привлечением ресурсов для дорогостоящих исследований.

Фото: «Бештау» Новое предприятие группы компаний «Бештау» запатентует технологию сборки линии по выпуску печатных плат

В «Бештау технологии» войдут разработки еще трех выкупленных компаний, помимо «РостИнтеха» и «Бештау». Олег Осипов не раскрыл количество вложенных средств в проект, но сказал, что деньги требовались для оборудования, технологий, и материалов. «Это дорого», — уточнил Олег Осипов.

На производство первого промышленного образца «Бештау технологии» получила льготный кредит Регионального фонда развития промышленности в размере 22 млн руб. Эти средства были направлены на закупку российских компонентов.



Использование отечественного сырья и комплектующих

Планируется, что линия производства будет состоять на 80% из отечественных комплектующих и материалов и лишь 20% из импортных.

Российская электротехническая продукция, контроллеры управления, управляющие компьютеры, мониторы, комплектующие автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП), отечественное программное обеспечение на базе Linux планируются к применению на этом предприятии.

Олег Осипов заявил, что подобных линий производства нету ни в России, ни за рубежом. «Преимущество нашей линии в том, что для производства печатных плат не нужно изготавливать фотошаблон, поэтому переход с выпуска одного изделия на другое будет моментальным», — объяснил он.

По его словам, это ускорит и удешевит выпуск мелкосерийных партий, что актуально для российского рынка.

Печатные платы

В октябре 2023 г. CNews сообщал о планах компании начать производство печатных плат.

Согласно ГОСТ Р 53429-2009, существует семь классов точности печатных плат. Главным показателем являются минимальные размеры элементов конструкции и их предельные отклонения. Класс точности растет пропорционально тому насколько плата становится меньше и сложнее.

Платы четвертого класса пригодны для изготовления скалеров, а пятого – для материнских плат. Шестой класс точности востребован в сложной электронике и производстве различных гаджетов. А платы седьмого класса точности используются в оборонной промышленности, аэрокосмической промышленности и медицинской технике.

По сведениям «Города N», в течение 2024 г. компания осуществит регистрацию патента линии, выпускающей платы четвертого и пятого классов сложности, а в 2025 г. — шестого и седьмого классов сложности.