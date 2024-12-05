Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке

Positive Technologies подписала дистрибьюторское соглашение с ведущим поставщиком решений в области информационных технологий и кибербезопасности на рынках Египта и Африки, компанией Mideast Communication Systems (MCS), штаб-квартира которой расположена в Каире. Основная цель взаимодействия — обмениваться опытом в сфере ИБ и совместно продвигать в регионе современные продукты и услуги, способные обеспечить результативную кибербезопасность. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, в 2024 г. общее число кибератак в мире продолжает расти: на Ближнем Востоке в I квартале их количество утроилось по сравнению с тем же периодом 2023 г. В Африке за последний год больше 70% всех кибератак пришлось на госсектор, финансы, промышленность и телекоммуникации. Анализ объявлений на теневых форумах за то же время показал, что в дарквебе активно распространяется информация для доступа в сети крупных компаний континента, а ее средняя стоимость составляет $2,97 тыс.

Египет, согласно отчету Международного союза электросвязи за 2023–2024 гг., вошел в число 12 государств, получивших высшую оценку в глобальном индексе кибербезопасности. При этом страна, по подсчетам экспертов Positive Technologies, занимает второе место в Африке по числу кибератак (13%) после ЮАР (22%).

«Стратегический план нашей компании, которая уже больше 18 лет работает в области кибербезопасности, включает внедрение самых современных решений, поддержку процесса цифровой трансформации Египта и региональную экспансию. MCS уже несколько лет расширяет свое присутствие на африканском континенте. Уверен, что партнерство с Positive Technologies, ведущим разработчиком передовых решений и услуг в сфере ИБ, поможет нам вместе внести существенный вклад в обеспечение высокого уровня киберустойчивости компаний и организаций региона», — сказал генеральный директор MCS Тарек Шабака.

В свою очередь, Илья Леонов, региональный директор по странам MENA, Positive Technologies, отметил, что компания в течение нескольких лет работает в ближневосточном регионе и будет рада расширению своей партнерской сети в Африке.

«MCS имеет большой опыт работы с организациями из госсектора и сферы финансов, на которые, по нашим данным, приходится больше половины всех кибератак в Африке. Мы готовы делиться с партнерами своей обширной экспертизой, богатым опытом и практическими знаниями. Наше сотрудничество с MCS будет охватывать не только Египет, но и другие страны Ближнего Востока и Африки. Приоритетные направления взаимодействия включают такие сферы, как промышленная безопасность, безопасная разработка, сервисы red team и оценка безопасности банкоматов», — сказал Илья Леонов.