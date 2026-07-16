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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тархов Андрей

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» объединили технологии в новой платформе аутентификации пользователей и управления доступом 1
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию 1
30.10.2017 Израиль вырвался в мировые лидеры кибербезопасности 2
28.04.2017 Предприятия Великобритании теряют деньги и репутацию из-за кибератак 1
13.04.2017 Сайт и смартфон стали основными «дырами» в безопасности 1
26.09.2005 Rainbow продолжает цикл семинаров "В$е права защищены" 1
21.09.2005 Rainbow продолжает цикл семинаров "В$е права защищены" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Тархов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

RedSys - РедСис 74 4
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 155 1
Cisco Systems 5362 1
Check Point Software Technologies 826 1
VK - Mail.ru Group 3596 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 518 1
Yahoo! 3726 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
SafeTech - СэйфТек 129 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 1
Imperva 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Почта России ПАО 2359 1
Правительство Израиля - Israel National Cyber Security Authority - INCB - Israel National Cyber Bureau - Национальное управление кибербезопасности (Израиль) 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13660 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12126 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8196 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15395 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 684 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7901 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14192 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8574 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 574 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3135 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1888 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1937 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 990 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4309 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4785 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1269 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26203 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14724 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13035 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26629 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7826 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1054 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3115 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 108 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3789 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16938 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 462 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  861 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9361 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5847 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 947 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13018 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 48 2
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5672 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 144 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
Зеренкова Ирина 5 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Осипов Сергей 43 1
Лукацкий Алексей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 1
Европа 24920 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 1
Израиль 2849 1
Европа Западная 1496 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57392 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10837 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3081 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9092 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5087 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6485 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 943 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53195 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33551 1
Энергетика - Energy - Energetically 5823 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7371 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 589 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10263 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2729 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5739 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21504 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Forrester Research 833 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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