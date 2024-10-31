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Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ

Компания Positive Technologies подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Amity University Dubai — частным университетом Объединенных Арабских Эмиратов. Основная цель сотрудничества — повысить уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности на Ближнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Стороны договорились об участии студентов и преподавателей университета в стажировках и других мероприятиях по кибербезопасности, а также о совместных исследованиях. Кроме того, Positive Technologies и Amity University Dubai согласились использовать на взаимовыгодной основе новейшие технологии.

По данным Positive Technologies, за последний год 60% всех атак на организации стран Ближнего Востока пришлось на пять самых атакуемых отраслей: госсектор, промышленность, телекоммуникации, ИТ-компании, а также науку и образование. В странах Персидского залива на фоне геополитической напряженности и деятельности хактивистских группировок за первое полугодие 2024 г. на 70% выросло число DDoS-атак в сравнении с тем же периодом 2023 г. ОАЭ вызывают особый интерес у злоумышленников: с начала 2023 г. 40% всех изученных экспертами сообщений на теневых форумах, которые касались стран Персидского залива, приходились именно на эту страну.

При этом ОАЭ в последние годы достигли серьезного прогресса в области обеспечения кибербезопасности на национальном уровне. Согласно отчету Международного союза электросвязи за 2023–2024 гг., страна оказалась в группе государств-новаторов, получивших высшую оценку в глобальном индексе кибербезопасности.

«Правительство ОАЭ уделяет особое внимание развитию квалифицированных специалистов в области ИБ. Ключевую роль в подготовке кадров в стране играют образовательные программы1 в высших учебных заведениях, включая Amity University. Благодаря сотрудничеству с Positive Technologies богатый опыт и экспертиза специалистов компании станут доступны и нашим студентам», — сказал Сатиш Каннан, декан факультета инженерного дела, архитектуры и дизайна интерьеров, Amity University Dubai.

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Со своей стороны Илья Леонов, региональный директор, MENA, Positive Technologies, отметил, что в условиях постоянного роста числа кибератак в мире и острой нехватки квалифицированных кадров компания считает развитие образовательных проектов своей приоритетной задачей.

«Мы сотрудничаем с десятками российских и зарубежных университетов. Наша миссия состоит в том, чтобы способствовать развитию специалистов по ИБ в разных странах и формированию равноправного глобального сообщества экспертов в этой сфере. Подписание меморандума с Amity University Dubai станет важным шагом к реализации этой миссии и поможет студентам университета получить ценные знания и навыки в области кибербезопасности», — сказал Илья Леонов.

В 2024 г. Positive Technologies при поддержке Минцифры России запустила Positive Hack Camp — бесплатный международный проект по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ. Программа стартовала в августе 2024 г. и будет проходить ежегодно. Первая смена собрала около 70 студентов из 20 стран, в том числе из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Бахрейна.

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