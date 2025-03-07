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Савин Юрий
|07.03.2025
|В Долгопрудном заработал «умный» светофор на искусственном интеллекте 1
|11.03.2010
|Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1
Савин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 1
|BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
|Stafory - робот Вера 331 1
|Мякишева Марина 84 1
|Харыбин Алексей 1 1
|Кривоносов Евгений 13 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Бирюков Александр 6 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Куликовский Сергей 8 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Саввин Антон 18 1
|Митин Сергей 8 1
|Голубева Виктория 4 1
|Растопшин Павел 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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