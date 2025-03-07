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Савин Юрий


07.03.2025 В Долгопрудном заработал «умный» светофор на искусственном интеллекте 1
11.03.2010 Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Савин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Epicor Software Corporation 160 1
Парадигма 152 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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