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В Долгопрудном заработал «умный» светофор на искусственном интеллекте

На пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка в Долгопрудном начал работу светофор Smartlight, использующий технологии искусственного интеллекта. Все оборудование – российской разработки, производство ООО «Аркона». Об этом CNews сообщили представители ГК «Компас».

Новая система позволяет адаптивно управлять дорожным движением. Встроенные камеры и датчики фиксируют транспортный поток и пешеходов. В режиме реального времени алгоритмы анализируют:

– Движение автомобилей – учитывается плотность потока и расстояние между машинами. Если трафик интенсивный, светофор дольше удерживает зеленый сигнал, улучшая пропускную способность. При снижении потока система сокращает время зеленого, чтобы уменьшить длительность ожидания.

– Пешеходный поток – светофор определяет количество людей у перехода. Если пешеходов нет, пешеходная фаза исключается, что уменьшает ненужные остановки транспорта.

Дополнительно светофор оснащен: адаптивной подсветкой – оригинальной разработкой ООО «Аркона». Во время зеленого сигнала для пешеходов подсветка освещает переход, а при красном – тротуар, повышая видимость людей, препятствий и общую безопасность; дополнительными индикаторами обратного отсчета – как для водителей, так и для пешеходов, что позволяет заранее оценивать оставшееся время сигнала.

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безопасность

Возможности работы «умного» светофора Smartlight: повышение безопасности дорожного движения; снижение количества ДТП за счет адаптивного управления; уменьшение заторов и увеличение пропускной способности; сокращение времени ожидания, снижение расхода топлива и выбросов вредных веществ.

«Мы рады внести вклад в развитие городской инфраструктуры Долгопрудного. Установка системы Smartlight поможет сделать движение более безопасным и удобным для всех участников», – сказал заместитель директора ООО «Аркона» Юрий Савин.

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