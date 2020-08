AppDynamics представила решение SAP Peak для глубокого мониторинга SAP-приложений в режиме реального времени

AppDynamics представила решение SAP Peak (System Applications and Products in Data Processing), которое объединяет наиболее критические компоненты ландшафтов SAP с бизнес-контекстом в режиме реального времени. SAP Peak предоставляет корпорациям возможность глубокого мониторинга всего SAP-окружения для понимания его влияния на эффективность бизнеса в целом.

Цифровизация сегодня играет ключевую роль в поддержании эффективности работы компаний, бизнес которых зависит от приложений, технологий и платформ, обеспечивающих непрерывность рабочих процессов и высокое качество клиентского обслуживания. Системы ERP (Enterprise Resource Planning) и инструменты бизнес-аналитики относятся к основным компонентам цифровых экосистем, а немецкая компания SAP стала самым популярным поставщиком ERP решений для крупных компаний и корпораций — ландшафты SAP в различных формах обеспечивают 77% мировых бизнес-транзакций.

Возможность мониторинга этого постоянно усложняющегося окружения жизненно важна, в особенности, при переносе рабочих процессов SAP на EPR-систему S/4 HANA и в публичные облачные сервисы. Однако ограничения SAP заставляют ИТ-специалистов тратить большое количество ресурсов на выявление проблем с производительностью их SAP-ландшафтов и приложений, с которыми эти ландшафты связаны. Это приводит к сбоям, проблемам с ключевыми транзакциями и увеличению среднего времени восстановления (MTTR), что негативно влияет на качество цифрового обслуживания клиентов и сотрудников, а в некоторых случаях и к потере продуктивности и прибыли компании.

Благодаря SAP Peak от AppDynamics ИТ-специалистам становятся доступны эффективные инструменты для мониторинга производительности приложений, позволяющие в реальном времени отслеживать состояние ландшафтов SAP, включая такие части инфраструктуры, как: логи, метаданные, фоновые задания, базы данных S/4HANA и серверы приложений. Это также позволяет бизнес-подразделениям собирать критически важную информацию, необходимую им для обеспечения бесперебойности бизнес-процессов. Благодаря полной прозрачности стека компонентов SAP и сторонних поставщиков до, во время и после миграции, организации могут существенно снизить риски и уверенно перейти на систему S/4HANA или облачные сервисы.

«Учитывая, что средняя оценочная стоимость сбоя приложения составляет более $500 тыс. долларов в час, компаниям крайне важно иметь надёжную систему мониторинга и оценки производительности своих все более сложных ИТ-инфраструктур, — отмечает директор по развитию продуктов AppDynamics Випул Шах (Vipul Shah). — SAP Peak от AppDynamics – это единственное в своём роде решение, которое предоставляет компаниям единый источник достоверной информации об их SAP-ландшафтах с бизнес-контекстом в реальном времени. Такие данные необходимы для предотвращения и устранения проблем, которые могут негативно повлиять на качество обслуживания клиентов и общие показатели бизнеса».

SAP Peak базируется на существующих решениях AppDynamics для мониторинга среды SAP и предлагает новые расширенные функции, среди которых: Business iQ для транзакционного анализа сценариев бизнеса (Business Scenario Transaction Analytics): помогает распознавать и оценивать влияние скрытых слоев на важные бизнес-процессы. Технология позволяет отслеживать ключевые бизнес-сценарии SAP (такие как Order to Cash, получение и обработка заказов клиентов), а затем соотносит эту информацию с показателями продуктивности бизнеса; Видимость на уровне кода ABAP: базовый уровень функций мониторинга производительности приложений для среды SAP, включающий такие преимущества, как: видимость на уровне транзакций/кода, динамическое определение базовых линий, упрощенный анализ первопричин сбоев, сокращение среднего времени восстановления (MTTR – Mean Time to Repair), карты потоков приложений в стеке SAP ABAP; Deep SAP Performance Insights: панели мониторинга, отображающие показатели производительности, журналы и события для всего ландшафта SAP, включая процессы, не связанные с бизнес-транзакциями пользователей. Эти представления помогают снизить затраты на управление данными, сэкономить время при тестировании производительности и регрессионном тестировании, а также обеспечивают видимость бизнес-транзакций; Видимость серверов и сети: обеспечивает прозрачность всего стека в ландшафтах SAP для выявления и изоляции проблем производительности инфраструктуры, сокращения среднего времени восстановления и устранения разрозненности операционных систем.