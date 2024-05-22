Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

«Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений

«Базис», разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, и Fplus, производитель инфраструктурного оборудования, создадут доверенную экосистему мобильных и стационарных рабочих пространств в виртуальной среде. Компании подписали соглашение о старте научно-технического сотрудничества в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Основой экосистемы станут российское оборудование и решения по виртуализации и средствам ее защиты. Объединенные решения позволят применять смартфоны и ноутбуки производства Fplus для удаленного доступа к виртуальным рабочим местам от «Базис». Так, рабочее окружение с мобильного устройства каждого сотрудника будет запускаться на отдельной виртуальной машине и безопасно взаимодействовать с корпоративным парком оборудования.

Экосистема предназначена как для организаций-представителей госсектора, так и для крупного бизнеса. Консолидация усилий российских вендоров позволит повысить информационную безопасность на рабочих местах конечных пользователей, а также обеспечить заказчиков технологическим стеком для комплексной работы в виртуальной среде.

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

«Сейчас многие заказчики, вступив на путь импортозамещения, вынуждены собирать инфраструктуру с нуля, используя различные компоненты от различных российских вендоров. В результате они могут оказаться в ситуации, когда собранные вместе компоненты испытывают те или иные проблемы с совместимостью, что влечет за собой и другие сложности, и все это вместе в итоге ложатся на ИТ-департамент компании-пользователя. В нашей разрабатываемой экосистеме подобные сложности отсутствуют, что значительно облегчает жизнь заказчиков», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Создание единой экосистемы с «Базис», одним из ведущих российских игроков в области динамической инфраструктуры, позволит нам предлагать рынку готовое решение предприятиям разных отраслей экономики и госсектора и оказывать комплексную поддержку в вопросах виртуализации. Мы ожидаем, что своим примером дадим импульс к объединению усилий другим отечественным вендорам», — отметил Алексей Мельников, управляющий партнёр ИТ-холдинга Fplus.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В России хотят запретить параллельный импорт серверов и СХД

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024