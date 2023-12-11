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Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами

Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

В рамках подписанного соглашения компании будут сообща работать над созданием отечественных защищенных решений и продуктов в области информационных технологий, а также вести совместную проектную деятельность центра компетенций по программно-аппаратным комплексам (ПАК) для рынка спецпотребителей.

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Подписи под договором поставили управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников и генеральный директор АО «НППКТ» Сергей Дроздов. После подписания официальных документов стороны получили заверенные сертификаты стратегического партнера.

Входящая в ИТ-холдинг Fplus компания «Марвел-дистрибуция» с середины нынешнего года является официальным дистрибутором АО «НППКТ», поставляя российским заказчикам через свою партнерскую сеть программные продукты вендора, в том числе флагманские решения: операционные системы «Основа» и «Стрелец», а также СУБД «Лира-Р».

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