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Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места

«Базис», Fplus, Мой офис, «Лаборатория Касперского», Dion, Getmobit и «Базальт СПО» представили программно-аппаратные комплексы для стационарного рабочего места и обеспечения работы серверного центра.

Стационарный ПАК состоит из ОС «Альт», почтового клиента Malion, редакторов документов «Мой офис», средств корпоративной коммуникации от Dion. За безопасность данных и самого стационарного комплекса отвечает решение по защите конечных устройств Kaspersky Endpoint Security. ПАК можно построить на базе GM-Box от Getmobit – оригинальных гибридных док-станций в одноконтурном и двухконтурном исполнении, ноутбука или моноблока Fplus, обеспечивающих подключение к виртуализированной инфраструктуре, созданной в «Базис.Workplace». Рабочие места централизованно и удаленно управляются при помощи платформы GM Smart System, позволяющей организовывать и администрировать многофункциональные рабочие пространства как на объектах критической инфраструктуры органов государственной власти, так и в корпоративном бизнесе.

Серверный ПАК состоит из оборудования Fplus – сервера и СХД, а также виртуализации, которая обеспечивается решением «Базис.Dynamix», защиты виртуализации «Базис.Virtual» Security, почтовой системы нового поколения Malion и «Частного облака» от «Мой офис», «Альт сервера» и «Альт домена». Защищает инфраструктуру данного ПАК SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform – единая платформа мониторинга, анализа и реагирования на киберугрозы.

Оба ПАКа помогут отечественным компаниям и организациям быстрее и с меньшими издержками перейти с зарубежной цифровой инфраструктуры на отечественную: решения разработаны в России, полностью импортонезависимы и отвечают всем стандартам безопасности, а главное – позволяют сделать этот переход бесшовно.

«Как показывает практика десятков предприятий, при установке ПАК значительно упрощается весь процесс миграции компаний на импортозамещенные рабочие места. При помощи инструментов виртуализации «Базис» в серверном ПАК вы можете с различных иностранных решений, например, VMware или Hyper-V, мигрировать всю виртуальную инфраструктуру на отечественную, практически без простоев. Простой инфраструктуры при миграции может составлять всего до 10 минут. Что важно, миграция происходит без потери данных», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

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Облака

«Мы всего полтора года существуем в новой реальности, и за это время российские производители и разработчики уже сумели создать готовые качественные альтернативы иностранным продуктам. Это реальные решения, которые позволяют им уже сейчас осуществлять безболезненный и быстрый перевод ИТ-инфраструктуры на отечественные “рельсы”. Объединение усилий лучших российских компаний и создание межвендорских продуктов позволяет ускорить процесс становления России как суверенного государства в сфере информационных технологий», – отметил управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

«Вопрос миграции с зарубежных ИТ-продуктов на отечественные системы стоит крайне остро для заказчиков практически любой отрасли. Это относится как к программным, так и к инфраструктурным решениям. Смена должна проходить быстро, качественно, без ущерба для бизнес-процессов. При этом нельзя забывать о том, что миграция может повлечь за собой потерю или компрометацию критически важных данных. Решения “Лаборатории Касперского” призваны помочь осуществить этот сложный для компаний переход и обеспечить безопасность как конечных пользователей, так и ИТ-инфраструктур», – сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

В рамках ПАКов компании получают возможность использовать сразу две операционные системы: одна из них, как правило, Windows, вторая – на базе Linux («Альт») с интегрированным решением «Базис.Workplace» с технологиями виртуализации рабочих столов (VDI) и доставки приложений на любую из действующих операционных систем. Благодаря технологии пользователь может простым кликом на ярлык, размещенный на рабочем столе в новой импортозамещенной среде, использовать одновременно приложения, которые еще не импортозаметили, доступные на Windows. Это позволяет осуществить миграцию на отечественные решения бесшовно, поэтапно и привычно для пользователя. Также решает вопрос с дополнительными издержками, когда часть информации или процессов, реализуемых с помощью зарубежного ПО, не нужно единовременно переводить на отечественное.

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