«Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений

Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоопережению в ИТ, в том числе в сфере искусственного интеллекта и больших данных, и инвестициями в развитие критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Участники соглашения намерены объединить усилия в разработке импортоопережающего ПО и оборудования. Одним из магистральных направлений сотрудничества станет создание отечественных программно-аппаратных комплексов, построенных на базе новых технологий. Другим вектором запланировано создание программно-определяемых решений — сетей и хранилищ, которые, по данным аналитиков, в период с 2022 по 2027 годы будут ежегодно расти в среднем на 16% и 18% соответственно. Разработанное совместными усилиями оборудование и ПО будет поставляться в государственные организации, компании промышленного сектора и других отраслей экономики.

«Ростелеком» выступит одним из крупнейших заказчиков, а также поставщиком софта за счет наличия в периметре вендоров, создающих перспективные программные продукты для всего российского рынка: «Базис», «Открытая мобильная платформа», TData, «РТК ИТ», «РТК ИТ Плюс» и других.

Fplus обеспечит оборудование для построения ИТ-инфраструктуры у корпоративных и государственных заказчиков. Сегодня в портфеле компании представлены системы хранения данных, серверные мощности, сетевые и печатные устройства, ноутбуки, смартфоны и планшеты.

В свою очередь, РФПИ окажет содействие в части привлечения инвестиций для создания и внедрения отечественных программно-аппаратных разработок.

Перспективные решения потребуются для дальнейшего роста экономики российского сегмента интернета (Рунет), устойчивость которого признана ключевой целью национального проекта «Экономика данных» с бюджетом 700 млрд руб. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), экономика Рунета по итогам 2024 года может вырасти на 40% до 23,8 трлн рублей, что потребует дополнительных усилий в области создания импортонезависимого ПО.

«Развитие отечественной разработки программного обеспечения — стратегически важный шаг на пути к технологической независимости. Российские ИТ-компании демонстрируют высокий уровень профессионализма и конкурентоспособности на мировом рынке. Партнерство с ключевыми игроками и инвестиции в высокие технологии не только способствуют импортоопережению, но и создают основу для развития суверенной экономики на основе собственных цифровых продуктов и решений», — сказал Давид Мартиросов, вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком», генеральный директор компании-разработчика «Базис».

«Разработка аппаратных решений может быть эффективна и полезна российской экономике только в том случае, если она ориентирована на требования заказчика и взаимодействие с теми, кто имеет готовые программные продукты и платформы. Если наше стратегическое сотрудничество с «Ростелекомом» и вендором «Базис» уже можно считать сложившимся, то участие в этом соглашении Российского фонда прямых инвестиций открывает более широкие перспективы. В планах до конца года выпустить весь стек доверенных ПАК, который претендует на то, чтобы стать стандартом современной российской инфраструктуры предприятий любого масштаба», — сказал Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus.

«Наличие собственного программного обеспечения, аппаратной базы, широкое внедрение технологий искусственного интеллекта являются ключевым условием для достижения задач в сфере технологического суверенитета России. Применение искусственного интеллекта создает возможности для ускоренного развития целых отраслей, укрепления конкурентных преимуществ российской экономики. В процессе перехода к инновационно-ориентированному росту особую значимость приобретает импортозамещение технологий и решений. Рассчитываем, что благодаря данному соглашению российские разработчики и производители получат дополнительные возможности для ускоренного вывода на рынок новых продуктов», — сказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.