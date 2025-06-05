Россиян обяжут покупать ноутбуки с российским Linux. Его будут устанавливать принудительно. Опрос

Бизнес предложил, а власти поддержали обязательную предустановки российских ОС на ноутбуки, которые продаются в России. Также звучало предложение провернуть то же со смартфонами, но на это государство уже не согласилось.

Всем по российскому Linux

В обозримом будущем может случиться так, что буквально все продающиеся на территории России ноутбуки будут поставляться как минимум с одной российской ОС в дополнение к уже имеющейся системе. Как пишут «Ведомости», это предложение озвучил управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников, а непосредственный глава российского Минцифры Максут Шадаев эту идею поддержал.

Шадаев даже подчеркнул, что реализовать это «довольно легко».

Идея Мельникова заключается в том, чтобы «русифицированные» ноутбуки продавались вообще на всех площадках – не только в обычных розничных сетях («Ситилинк», «М.Видео», DNS и пр.), но также и на маркетплейсах – в качестве примера он привел Wildberries и Ozon. Причем российская ОС на ноутбуке должна быть «как минимум» одна. По его словам, также допускается наличие на мобильном ПК Windows в качестве дополнительной ОС. «Ничего не случится – ни инфляции, ни бунта», – подчеркнул Мельников (цитата по «Ведомостям»).

Темным-темно

В России очень много самых разных настольных ОС, но подавляющее большинство из них – это дистрибутивы Linux. В качестве примера Мельников привел системы «Альт» (разработчик – «Базальт СПО»), Astra Linux («Группа Астра») и «Ред ОС» (компания «Ред Софт»).

Фото: Julia Kadel / Unsplash не всем россиянам понравится, что на их ноутбуке установлена и занимает гигабайты места ненужная им ОС

На момент выхода материала готового механизма предустановки российских ОС на ноутбуки не было. Отдельные вопросы вызывает ситуация с ноутбуками MacBook компании Apple, которая не очень любит, когда в ее технику пытаются внедрить что-то постороннее. В macOS есть возможность установки Windows через Bootcamp, но как она отреагирует на попытку инсталляции российского Linux пока остается загадкой.

Мельников сообщил изданию, что нововведение можно реализовать так же, как с обязательными приложениями на смартфонах. То есть при первой активации пользователь сможет выбирать, в какой системе работать. «В этом есть определенный протекционизм, но это действенный способ познакомить с российским программным продуктом», – сказал Мельников.

Редакция CNews обратилась к представителям «Группы Астра» и Fplus с рядом вопросов и ожидает ответа. В частности, редакция поинтересовалась, как сильно повлияет на цену наличие на ноутбуке российской ОС, кто будет заниматься установкой ОС – дистрибьюторы или ритейлеры, а также останется ли возможность удалить российскую ОС. Отдельно был задан вопрос и о ноутбуках Apple.

Представители «Ред Софт» от комментариев отказались.



О стационарниках поначалу забыли

В идее Мельникова не упоминались стационарные компьютеры, только ноутбуки. Между тем, в России процветает продажа готовых системных блоков – многие, как и десятки лет назад, предпочитают собирать ПК своими силами, но широкий ассортимент фирменных сборок в розничных сетях и на маркетплейсах явно говорит об их популярности среди россиян.

Такие ПК очень часто оснащаются предустановленной ОС, чаще всего Windows, так как это самая популярная настольная платформа – 70,13% рынка ПК в мире и 86,68% в России (StatCounter, май 2025 г.).

Тем не менее, о них Мельников поначалу не упомянул. Однако в его диалоге с «Ведомостями» о них речь все же была. «Мы предлагаем начать с ноутбуков и персональных компьютеров, а затем распространить инициативу на планшеты», – сказал он изданию. Мельников.

Российскую ОС носить с собой

Отдельно Мельников предложил внедрять российские мобильные ОС в смартфоны и другие устройства. В качестве примера он привел ситуацию с Китаем, где государство всеми силами поддерживает системы Xiaomi HyperOS и Huawei HarmonyOS, в результате чего они там очень популярны.

В России смартфоны на HarmonyOS не столь распространены как минимум ввиду того, что по умолчанию в нет сервисов Google, включая магазин приложений Google Play. Их приходится внедрять вручную, но не все хотят этим заниматься, да и не со всеми смартфонами Huawei такое можно проделать.

Что касается HyperOS, то в России это лишь визуальная оболочка, прошивка, которую Xiaomi устанавливает поверх обычной ОС Android на смартфоны и планшеты своего бренда, а также на устройства Redmi и Poco.

В качестве примера российских мобильных ОС Мельников привел «Аврору» («Открытая Мобильная Платформа») и «Ред ОС М» («Ред Софт»). Последняя является российской модификацией Android Open Source Project. Также в России есть как минимум «РОСА Мобайл» (НТЦ ИТ РОСА) и Astra Linux Mobile («Группа Астра»).

Но Шадаев поддержал только идею предустановки отечественных операционок на ноутбуки, подчеркнув, что принудительное их внедрение в смартфоны – это потенциальный риск, даже если давить на китайских производителей. «Если мы обяжем ставить "Аврору" и будем жестко не пропускать на таможне – риски очень большие», – сказал министр связи. «Ведомости» пишут, что Шадаев подразумевал потенциальное снижение объемов импорта и другие неприятные последствия.

Комментарий Fplus

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей Fplus. Он приведен без изменений.

«В вопросе цен можно провести аналогию с обязательной предустановкой на смартфоны российских сервисов, – сказали CNews представители Fplus. – Этот механизм оказал минимальное влияние на стоимость устройств. На наш взгляд, наличие предустановленной российской ОС не приведет к росту цен. Отечественная система будет добавлять к стоимости меньше, чем та же Windows. Говорить о каких-либо негативных последствиях для потребителей тут было бы ошибкой. Устанавливать ОС могут как дистрибуторы, так и ритейлеры. Здесь все будет зависеть от того, кто и как будет поставлять технику в Россию. Любую операционную систему можно легко заменить и на ноутбуке, и на ПК. Здесь тоже не возникнет никаких проблем».

«Что касается Apple, то установка сторонней ОС, скорее всего, будет возможно только через эмулятор, но это повлечет много нюансов, связанных с работоспособностью оригинальных сервисов и приложений. Другое дело, что официально бренд в России не продается, поэтому никаких обязательств по установке российских ОС нет и не может быть. На наш взгляд, механизм должен распространяться и на ПК», – подытожили представители Fplus.