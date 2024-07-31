ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России хочет усовершенствовать электронные браслеты, чтобы чаще прибегать к домашнему аресту вместо cледственного изолятора (СИЗО) и ограничения свободы вместо отправки в колонию.

Улучшение электронных браслетов

ФСИН России планирует улучшить электронные браслеты для более широкого применения домашнего ареста вместо заключения под стражу. Об этом в конце июле 2024 г. сообщило издание ТАСС.

Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков рассказал ТАСС о том, что необходим качественный скачок в самом оборудовании. Щербаков ознакомился с устройством в уголовно-исполнительной инспекции Главного управления (ГУ) ФСИН по Москве, где временно исполняющий обязанности начальника главного комитета Сергей Мороз и сотрудники инспекции рассказали, как работает система в условиях мегаполиса и какие вопросы приходится решать сотрудникам.

Заместитель директора ФСИН указал, что система еще далека от совершенства, поскольку она была разработана в 2012 г. Есть необходимость сделать ее более современной. В планах разработка технического задания на модернизацию системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). В частности, улучшить качество отслеживания местоположения, увеличить автономность работы. Щербаков назвал недопустимыми случаи, когда сбои связи или система навигации могут длиться несколько десятков минут, что лишает устойчивого сигнала с браслета.

Единая Россия ФСИН улучшает электронные браслеты , чтобы чаще применять домашний арест вместо СИЗО

ФСИН хочет гуманизировать пенитенциарную системы. К примеру, за преступления по неосторожности. Если изолировать злоумышленника от общества не нужно и при этом он готов соблюдать все требования домашнего ареста или ограничения свободы, значит их нужно применить, чтобы не нагружать систему.

Технология СЭМПЛ, характеризуется тем, что состоит из подсистем трех уровней, объединенных в интеллектуальную сеть. При этом нижний из уровней включает в себя, по меньшей мере, одно электронное средство идентификации с возможностью крепления на субъекте мониторинга. Связанные с субъектом сигнальной связью стационарное контрольное устройство и мобильное контрольное устройство с возможностью передачи сигналов и информации по каналам связи от контрольных устройств на второй уровень системы. СЭМПЛ функционирует на основе вычислительного комплекса, включающего в себя, по меньшей мере, одну компьютерную подсистему сбора, хранения и обработки данных. ИТ-система состоит, по меньшей мере, из одного сервера мониторинга территории с автоматизированным рабочим местом администратора. Дополнительный уровень включает, по меньшей мере, одно устройство активации, позволяющее электронному средству идентификации, стационарному контрольному устройству и мобильному контрольному устройству получать наборы параметров от сервера мониторинга второго уровня. Устройство проводит обмен данными с сервером мониторинга через зашифрованные каналы связи.

Статистика

В 2023 г. под контролем СЭМПЛ в России находились 22,5 тыс. осужденных на ограничение свободы и 32,2 тыс. лиц, которым суд избрал домашний арест или запрет определенных действий. За год с помощью СЭМПЛ выявлено более 7 тыс. нарушений порядка и условий отбывания наказания и исполнения мер пресечения.

По данным ФСИН в России по состоянию на 1 марта 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 650 тыс. человек, в исправительных колониях отбывало наказание 526 тыс. человека, в т.ч. в колониях – поселениях – 32 тыс. чел.

Проблемы с внедрением

На сайте Счетной палаты России в 2018 г. опубликованы результаты аудита эффективности использования государственных ресурсов на информатизацию ФСИН России в 2015–2017 гг. Был сделан вывод о том, что уровень цифровизации в системе управления ФСИН недостаточен для принятия эффективных управленческих решений.

«Нормативное регулирование в сфере информатизации не позволяет ведомству эффективно решать задачи по внедрению современных информационных технологий. Сегодня в уголовно-исполнительной системе функционирует 41 информационная система и программный продукт. При этом Единая информационная система не создана, а часть применяемых систем используется неэффективно», - констатировала по итогам мероприятия аудитор Счетной палаты России Татьяна Блинова.

Блинова подчеркнула, что рекомендации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России по разработке «Стратегии развития в сфере информатизации ФСИН» не реализованы. Отсутствие такой стратегии создает риски невыполнения поставленных Президентом России задач (Указ №204) по внедрению цифровых технологий в сфере государственного управления и оказания государственных услуг при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Всего в 2015-2017 гг. на информатизацию ФСИН из федерального бюджета было выделено 8,9 млрд руб. Кассовые расходы составили 98,9%. Непосредственно на развитие информационных систем ФСИН было использовано только 2,6% всех расходов, остальные же 97,4% составляли текущие эксплуатационные расходы. Аудитом установлено, что за три года 48% расходов (4,2 млрд руб.) были произведены ФСИН вне согласованных с Минцифры планов информатизации.

Выборочная проверка применяемых ФСИН информационных систем и программных продуктов хоть и подтвердила их работоспособность и соответствие функциональным требованиям, однако, показала, что некоторые системы и продукты используются неэффективно. Так, на 1 января 2018 г. не использовалось 72% (38 тыс. 65 единиц) оборудования СЭМПЛ балансовой стоимостью более 2,1 млрд руб., из них более 44% оборудования было неисправно. При этом электронными средствами контролировались всего 1,5% из 989 тыс. состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы, и подозреваемых или обвиняемых.

В 2015-2017 гг. не эксплуатировалось 42% навигационного бортового оборудования, предназначенного для функционирования государственной информационной системы (ГИС) контроля транспортных средств с использованием ГЛОНАСС, балансовой стоимостью 87,6 млн руб. Помимо этого, в НИИ информационных технологий ФСИН не введено в эксплуатацию 2 ед. серверного оборудования «Сервити» балансовой стоимостью 1,2 млн руб.

Модернизация российской пенитенциарной системы

Формирование пенитенциарного законодательства начинается при становлении государственности. Важным элементом пенитенциарного законодательства и основным средством арсенала наказаний является тюремное заключение. Пенитенциарная система является одним из основополагающих социальных институтов государства, призванных защищать граждан. Вопрос о гуманизации пенитенциарной системы обсуждается в России уже не один год. В поддержку этой идеи неоднократно высказывался Президент России Владимир Путин. По его мнению, люди, которых осудили за преступление небольшой тяжести, проходят печальную и далеко не всегда самую эффективную школу жизни. О необходимости пересмотра основных подходов к исполнению наказаний говорит существующая проблема десоциализации лиц (этап развития, на котором человек учится новым поведенческим нормам, социальным ролям, ценностям), отбывающих наказание, которая прежде всего опасна тенденцией к увеличению количества рецидивов преступлений.

По словам бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, смертность в СИЗО и тюрьмах остается высокой: в 2015 г. умерли 3977 арестованных и заключенных. При этом подавляющее большинство из них – 87% – скончались именно от различных заболеваний. В 2016 г. Россия вышла на первое место среди европейских стран по смертности заключенных. Виной тому, сообщили в прокуратуре, слабая медицинская база, медленное обновление медицинского оборудования и отсутствие некоторых видов медицинских услуг. Однако ФСИН отмечает, что «смертность лиц младше 18 лет в 2016 г. и первом квартале 2017 г. не зарегистрирована».

Министерство юстиции (Минюст) России совместно со ФСИН занялся разработкой мер, которые позволят снизить переполненность камер в колониях и следственных изоляторах. Как признают чиновники, в настоящее время там находится очень много мигрантов. Поэтому, настаивают в ведомствах, иностранцев, совершивших преступления небольшой и средней степени тяжести, надо просто быстро депортировать из страны. К примеру, утром 16 июня этого года несколько мужчин, содержащихся в СИЗО №1 Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Нападавшие были сторонниками «Исламское государство» (ИГ) (запрещенная в России террористическая организация). К полудню здание взяли штурмом, нападавших убили. Секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников говорил, что в СИЗО-1 перелимит от 200 до 400 человек, а также нехватка примерно 30% сотрудников. Нехватка сотрудников объясняется низкой зарплатой младших инспекторов - 24–26 тыс. руб. Следователи из Следственного комитета (СК) России допрашивали сотрудников СИЗО-1, их интересовало, как осуществлялся надзор и контроль, досмотр передач, проводилась ли профилактика противоправных деяний, в том числе радикальных течений.

Актуальность введения альтернативных наказаний (не связанные с лишением свободы), состоит в том, что, во-первых, за последние несколько лет в системе наказаний произошли серьезные изменения и, во-вторых, исследования альтернативных видов наказаний до сих пор носят актуальный характер. Об этом говорит частое изучение вопросов, cвязанных с альтернативными видами наказания, необходимостью изменения существующего законодательства в борьбе с преступностью, с регламентацией отельных уголовно-правовых институтов, устранением имеющихся недостатков. В связи с ростом числа преступлений государство вынужденно расширять применение таких мер, как тюремное заключение к гражданам, которые преступили закон. В результате этой меры увеличивается количество заключенных, растет рецидивная преступность, происходит криминализация личности, разрываются социальные связи, происходят другие неблагоприятные последствия, связанные с изоляцией личности.

Известно, что наказание в виде лишения свободы основано на презумпции того, что лицо, совершившее преступление, очень высоко ценит личную свободу и вновь попасть в тюрьму ему не хотелось бы. Казалось бы это обстоятельство должно являться фактором, которое бы сдерживало преступность, но на самом деле этот сдерживающий эффект не очень велик. Кроме того, оказавшись один раз в тюрьме, осужденный проходит там «школу преступности» и неоднократно возвращается туда обратно, но уже более опытным и опасным для общества. Так же следует отметить недостаточную эффективную работу институтов реабилитации и адаптации по возвращению бывших осужденных в общество (сложность устроиться на работу, найти жилье т д.).