Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС»

В целях развития технологического сотрудничества «Ред софт» и «Синто» провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы «Ред ОС» с персональными компьютерами, графическими рабочими станциями и серверами под фирменным наименованием Sinto.

В частности, были протестированы: моноблоки Sinto Standart и Professional; системные блоки Sinto Standart и Professional; неттопы Standart и Professional; серверные блоки Sinto Sword; портативные персональные компьютеры Sinto Standart, Transformer, Tablet.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред ОС» обладает широким списком совместимости с отечественными продуктами — от «железа» до специализированного ПО. Ее корректная работа на компьютерах Sinto — еще один шаг в сторону расширения портфеля комплексных решений для импортозамещения. Благодарим коллег за общий вклад в повышение ИТ-суверенитета страны», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Оборудование под фирменным наименованием Sinto — наша собственная сборка компьютеров, графических рабочих станций и серверов. Мы рады, что ведущие российские вендоры доверяют нам и готовы сотрудничать по совместным проектам с использованием нашего оборудования. Подтвержденная корректность работы «Ред» ОС — это еще один плюс для клиентов, возможность реализовать комплексные проекты по импортозамещению и расширить спектр предлагаемых нами услуг на российском рынке», — отметил Илья Шинкарь, управляющий Sinto.