Верховный суд покупает 2 тысячи серверов почти на 2 миллиарда

Судебный департамент при Верховном суде России заказал поставку серверов для судебных учреждений в более 80 регионах России. Сумма закупки — 1,75 млрд руб. А сроки поставки — 60 дней.



Серверы для судов

Как выяснил CNews, Судебный департамент при Верховном суде России покупает 1800 серверов для судебных учреждений по всей стране. Сумма закупки — 1,75 млрд руб.

Оборудование будет распределено между более чем 80 субъектами России. В список адресов входят Верховные суды республик, краевые и областные учреждения, а также удаленные регионы — Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Еврейская автономная область и другие.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 20 мая 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе компании смогут подать до 5 июня. Итоги конкурса подведут 9 июня.

Перед основной поставкой поставщик обязан предоставить 20 образцов для экспертизы в течение пяти дней после заключения контракта. Проверка займет до пяти рабочих дней. Только после подписания акта соответствия начнется отгрузка.

Любопытно, что в техническом задании указаны максимально сжатые сроки поставки оборудования для каждого из судебных учреждений в регионах, а именно 60 дней с момента проведения экспертизы.

Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2024 г., с полным пакетом документации на русском языке. Происхождение поставляемых серверов в спецификации не указано.

Подробности закупки

Закупаемые серверы относятся к стоечному типу с поддержкой виртуализации и высокой отказоустойчивостью. Каждый сервер оснащен как минимум одним процессором (с возможностью расширения до двух), при этом каждый процессор содержит не менее 20 ядер.

Объем оперативной памяти достигает 1024 ГБ, а модули DDR5 обеспечивают коррекцию ошибок. Для хранения данных предусмотрены SSD и HDD накопители: 8 слотов формата LFF, поддержка RAID-массивов и кэш-память дискового контроллера от 4 ГБ.

Система охлаждения и блоки питания имеют резервирование N+2 и N+1 соответственно, что минимизирует риски перебоев. Мощность каждого блока питания — не менее 1200 Вт. Серверы также поддерживают PCIe 5.0, сетевые порты Ethernet со скоростью от 1 Гбит/с и современные интерфейсы подключения накопителей, включая NVMe и SAS.

Недавно для судов закупали АРМ и МФУ в сжатые сроки

В конце марта 2025 г. издание TAdviser сообщало, что Судебный департамент опубликовал два тендера на закупку автоматизированных рабочих мест (АРМ) и многофункциональных устройств (МФУ) на общую сумму в 2,68 млрд руб. На закупку АРМ было выделено 1,52 млрд руб., на МФУ — 1,16 млрд руб.

В тендере на закупку АРМ победила компания «Синто». Победитель тендера на поставку МФУ на момент написания этого материала еще не раскрыт.

Объем закупаемого оборудования составлял 20 тыс. АРМ. В тендерной документации было указано, что компьютерная техника должна была быть оснащена операционной системой из списка отечественного программного обеспечения.

В рамках второй закупочной процедуры осуществлялась поставка более 20 тыс. принтеров и 5 тыс. МФУ.

Половина закупаемых АРМ должна была быть оснащена двумя мониторами. Дополнительное оборудование, такое как камеры видеонаблюдения или акустические системы, не предусматривалось контрактом, однако спецификация содержала требования к высокой производительности и наличию всех необходимых мультимедийных интерфейсов.

Сервисное обслуживание компьютерной техники должно было осуществляться в течение пяти г. Обслуживание части принтеров и МФУ предусматривалось на срок два г., а другой части — один год..

В тендере на закупку печатающих устройств отсутствовали требования к их включению в реестр Министерства промышленности и торговли России или соответствию другим отечественным стандартам.

Любопытно, что поставки также проходили в очень сжатые сроки — 45 дней. Как пояснили эксперты, опрошенные TAdviser, «Подобные объемы и темпы выполнения возможны только у поставщика со складскими запасами по закупке или высокой производительностью производства и отлаженной логистикой».