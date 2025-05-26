Разделы

Тендеры ИТ в госсекторе
|

Верховный суд покупает 2 тысячи серверов почти на 2 миллиарда

Судебный департамент при Верховном суде России заказал поставку серверов для судебных учреждений в более 80 регионах России. Сумма закупки — 1,75 млрд руб. А сроки поставки — 60 дней.

Серверы для судов

Как выяснил CNews, Судебный департамент при Верховном суде России покупает 1800 серверов для судебных учреждений по всей стране. Сумма закупки — 1,75 млрд руб.

Оборудование будет распределено между более чем 80 субъектами России. В список адресов входят Верховные суды республик, краевые и областные учреждения, а также удаленные регионы — Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Еврейская автономная область и другие.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 20 мая 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе компании смогут подать до 5 июня. Итоги конкурса подведут 9 июня.

Перед основной поставкой поставщик обязан предоставить 20 образцов для экспертизы в течение пяти дней после заключения контракта. Проверка займет до пяти рабочих дней. Только после подписания акта соответствия начнется отгрузка.

sistem700.jpg

Kevin Ache / Unsplash
Судебный департамент России покупает 1800 серверов почти на два миллиарда

Любопытно, что в техническом задании указаны максимально сжатые сроки поставки оборудования для каждого из судебных учреждений в регионах, а именно 60 дней с момента проведения экспертизы.

Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2024 г., с полным пакетом документации на русском языке. Происхождение поставляемых серверов в спецификации не указано.

Подробности закупки

Закупаемые серверы относятся к стоечному типу с поддержкой виртуализации и высокой отказоустойчивостью. Каждый сервер оснащен как минимум одним процессором (с возможностью расширения до двух), при этом каждый процессор содержит не менее 20 ядер.

Объем оперативной памяти достигает 1024 ГБ, а модули DDR5 обеспечивают коррекцию ошибок. Для хранения данных предусмотрены SSD и HDD накопители: 8 слотов формата LFF, поддержка RAID-массивов и кэш-память дискового контроллера от 4 ГБ.

Система охлаждения и блоки питания имеют резервирование N+2 и N+1 соответственно, что минимизирует риски перебоев. Мощность каждого блока питания — не менее 1200 Вт. Серверы также поддерживают PCIe 5.0, сетевые порты Ethernet со скоростью от 1 Гбит/с и современные интерфейсы подключения накопителей, включая NVMe и SAS.

Недавно для судов закупали АРМ и МФУ в сжатые сроки

В конце марта 2025 г. издание TAdviser сообщало, что Судебный департамент опубликовал два тендера на закупку автоматизированных рабочих мест (АРМ) и многофункциональных устройств (МФУ) на общую сумму в 2,68 млрд руб. На закупку АРМ было выделено 1,52 млрд руб., на МФУ — 1,16 млрд руб.

В тендере на закупку АРМ победила компания «Синто». Победитель тендера на поставку МФУ на момент написания этого материала еще не раскрыт.

Объем закупаемого оборудования составлял 20 тыс. АРМ. В тендерной документации было указано, что компьютерная техника должна была быть оснащена операционной системой из списка отечественного программного обеспечения.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

В рамках второй закупочной процедуры осуществлялась поставка более 20 тыс. принтеров и 5 тыс. МФУ.

Половина закупаемых АРМ должна была быть оснащена двумя мониторами. Дополнительное оборудование, такое как камеры видеонаблюдения или акустические системы, не предусматривалось контрактом, однако спецификация содержала требования к высокой производительности и наличию всех необходимых мультимедийных интерфейсов.

Сервисное обслуживание компьютерной техники должно было осуществляться в течение пяти г. Обслуживание части принтеров и МФУ предусматривалось на срок два г., а другой части — один год..

Екатерина Вайц, МГТУ им. Н.Э. Баумана: Мы хотим сформировать активное профессиональное сообщество в сфере ИБ
безопасность

В тендере на закупку печатающих устройств отсутствовали требования к их включению в реестр Министерства промышленности и торговли России или соответствию другим отечественным стандартам.

Любопытно, что поставки также проходили в очень сжатые сроки — 45 дней. Как пояснили эксперты, опрошенные TAdviser, «Подобные объемы и темпы выполнения возможны только у поставщика со складскими запасами по закупке или высокой производительностью производства и отлаженной логистикой».

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153