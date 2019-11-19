Fujitsu представила СХД нового поколения

Fujitsu объявила о выпуске нового поколения СХД Fujitsu ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000, предназначенных для резервного копирования, архивирования и хранения данных второго уровня. Системы ETERNUS CS обеспечивают исключительную эффективность хранения данных, поддерживают передовые функции защиты информации и тесную интеграцию с ПО и позволяют компаниям создать единый, унифицированный уровень защиты данных для различных гибридных ИТ-сред.

Низкая стоимость и удобство облачных вычислений изменили традиционные способы работы приложений и управления данными: теперь эти операции выполняются не только в ЦОД, но и в облачных и граничных средах. Активное внедрение гибридных ИТ-ландшафтов заставляет компании пересмотреть вопросы управления хранящимися цифровыми активами. И здесь речь идет не столько о свободной емкости для размещения информации, сколько о получении доступа к данным.

Для того чтобы усилить контроль за данными, поступающими из различных источников, и обеспечить соответствие новым требованиям в отношении хранения информации, Fujitsu обновила свою ведущую линейку решений для защиты данных. Новые модели ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000 создают мощную платформу для управления данными, которая осуществляет резервное копирование, восстановление и архивирование данных и обеспечивает непрерывность работы компаний и соответствие нормативным требованиям. Новое поколение СХД ETERNUS CS оптимизирует доступность, защиту, совместное использование и совместимость данных в различных гибридных средах.

Благодаря широкому набору встроенных функций и тесной интеграции с ПО для управления данными компаний Veritas, Veeam и Commvault, системы Fujitsu ETERNUS CS создают высокоэффективный и унифицированный уровень хранения данных. Это обеспечивает высокую скорость работы любого гибридного ИТ-ландшафта и контроль за расходами на хранение данных.

Объединение систем ETERNUS CS и ведущего ПО для защиты данных дает заказчикам Fujitsu возможность классифицировать данные, которые затем автоматически переносятся для хранения на соответствующий носитель (твердотельные накопители, жесткие диски, облачные среды или ленточные накопители) в соответствии с требованиями бизнеса и уровнем обслуживания. Копии данных обрабатываются автоматически на соответствующем уровне хранения, позволяя компаниям использовать различные типы носителей и форматов хранения данных.

СХД Fujitsu ETERNUS CS также освобождают ПО для защиты данных для реализации других стратегических задач по управлению данными, т.к. они самостоятельно выполняют основные функции хранения и защиты данных, включая операции репликации, дедупликации и управления ленточными накопителями. Это уменьшает нагрузку на серверы, сеть и обслуживающий персонал.

Fujitsu ETERNUS CS800 – это простые в эксплуатации дисковые системы, которые предлагают идеальную платформу для консолидации данных для сред резервного копирования небольшого и среднего масштаба и обеспечивают лучшее в своем классе соотношении цены и скорости работы. Они отличаются высокой масштабируемостью, поддерживают функции автоматической дедупликации и репликации и совместимы со всем основным ПО для резервного копирования. Системы ETERNUS CS800 создают основу для реализации комплексной стратегии защиты данных, которая максимально увеличивает доступность приложений и обеспечивает надежную защиту от потери данных.

Fujitsu ETERNUS CS8000 – это универсальные решения для хранения данных, предназначенные для резервного копирования и архивирования объектных данных и данных второго уровня, обеспечивающие постоянную защиту и высокую скорость восстановления критически важных данных. Они разработаны для крупных и требовательных сред, включая системы финансовых организаций, поставщиков телекоммуникационных услуг и операторов транспортных сетей. ETERNUS CS8000 являются крупнейшими в отрасли системами для резервного копирования по показателям масштабируемости и единственным решением, которое может консолидировать данные мейнфрейм- и открытых систем. Их исключительная универсальность, эффективность и гибкость, в сочетании с простотой администрирования, позволяют уменьшить совокупную стоимость владения сложными средами резервного копирования до 60%. С помощью функций интеллектуальной автоматизации рабочих процессов и создания пулов для хранения информации данные и их копии автоматически управляются на различных уровнях хранения и накопителях, включая твердотельные накопители, жесткие диски и ленточные накопители, в зависимости от необходимой скорости работы и доступности информации.

Ленточные системы хранения данных Fujitsu ETERNUS LT дополняют системы защиты данных ETERNUS CS и предлагают экономически эффективное решение для автономного резервного копирования для среднесрочного и долгосрочного хранения информации.

Новый унифицированный подход к защите данных и консолидации информации из различных источников, включая облачные среды, приложения и ЦОД, позволяет решить задачу, связанную с обработкой все увеличивающегося объема данных. Он предоставляет гибкость и масштабируемость, необходимые для управления огромными пулами данных. Кроме того, он упрощает создание новых корпоративных сервисов, включая архивирование, поиск, анализ и управление данными.

Кристиан Лейтнер (Christian Leutner), директор по продажам компании Fujitsu в Европе, сказал: «Гибридные ИТ-среды получили широкое распространение и создали новые сервисы и модели доставки из самых разных источников, включая локальные, облачные и сетевые граничные среды. По мере увеличения количества источников информации становится все труднее консолидировать все данные. Новые системы ETERNUS CS создают единый уровень хранения для всех источников данных. Консолидация сервисов хранения данных и отказ от хранения данных на уровне приложений позволяют компаниям реализовать долгосрочные стратегии управления данными. Консолидированное хранение также усиливает защиту и, что еще более важно, позволяет добавить в будущем новые сервисы приложений. Таким образом системы ETERNUS CS предоставляют реальные бизнес-преимущества сегодня и завтра».

Новые системы Fujitsu ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000 доступны для заказа у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Стоимость зависит от конфигурации.