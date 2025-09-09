«Аскон» выпустила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия

«Аскон» представила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия на промышленном предприятии. Обновлены все продукты, входящие в состав PLM-решения: система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия «Полином:MDM».

Среди ключевых новинок версии 23.3 — автоматическая проверка данных и документов, импорт и синхронизация метаданных в «Лоцман:PLM», автоматизация заполнения параметров техпроцессов с помощью параметризованных библиотек в «Вертикаль», управление составными справочными объектами и новое наполнение в «Полином:MDM».

Обновленное PLM-решение предлагает инструменты, которые ускорят инженерные разработки, упростят обслуживание ИТ-инфраструктуры и снизят риск возникновения ошибок.

Новый модуль «Лоцман:PLM Автопроверка данных и документов» автоматизирует проверку разработанной документации, избавляя инженеров от утомительных ручных проверок. Выполняется проверка данных с подключением других приложений, например, системы поиска и исправления ошибок «Компас-Эксперт» для CAD-файлов и САПР ТП «Вертикаль» для данных технологической подготовки производства. Запустить проверки можно в один клик или интегрировать их в бизнес-процессы. Инструмент адаптируется под требования, позволяя сосредоточиться непосредственно на конструкторских и технологических задачах.

Улучшенный модуль вариантного конфигурирования «Лоцман:PLM» содержит инструменты для работы с конфигурациями изделия: управление словарем опций, вариантами компонентов и описание структуры изделия. С их помощью будет проще и быстрее адаптировать продукт под потребности заказчиков.

При разработке изделий с использованием сложных материалов, таких как проволока, герметики и наполнитель в композиционных материалах, обновленный «Лоцман:PLM» будет учитывать геометрическую форму материалов в электронном макете изделия. Это позволит заранее выявлять критические параметры на этапе проектирования, выполнять проверку формы и проводить изменения с последующим использованием 3D-моделей в разработке технологических процессов или эксплуатационной документации. Благодаря точному расчету массы и расхода материалов планирование производства становится оптимальным, многократно сокращаются сроки разработки и количество ошибок.

Для администраторов баз данных разработан новый модуль импорта метаданных «Лоцман:PLM». Теперь синхронизация конфигурационных файлов происходит автоматически без необходимости вручную сравнивать версии и вносить правки. Достаточно загрузить файл, и система сама обновит метаданные, гарантируя точность и безопасность. Такой подход экономит время и упрощает процесс перехода на очередную версию.

В САПР ТП «Вертикаль» продолжает развиваться механизм разработки техпроцессов с использованием параметризованных библиотек. Теперь при использовании объектов из параметризованной библиотеки параметры заполняются автоматически. Если в 3D-модели зубчатого колеса указан материал, система сама подбирает соответствующую термообработку и ее параметры из библиотеки. Параметризованные библиотеки формируют интеллектуальную систему технологических знаний. В нее входят оборудование, инструменты, накопленный опыт и лучшие практики, адаптированные под специфику предприятия. Для параметризованных библиотек идеально подойдут зубчатые колеса, валы, муфты, корпуса редукторов и крепежные изделия.

Система «Полином:MDM» предлагает современный универсальный интерфейс, быстрый поиск и интуитивно понятное отображение справочных данных в дереве классификаторов. В новой версии добавлена типизация результатов поиска для фильтрации их по типам объектов. Это ускоряет поиск информации и экономит время, особенно при фильтрации стандартов по номерам. В базу данных системы, уже содержащую свыше 18,6 тыс. марок материалов и 1,4 млн стандартных изделий, добавлены справочные объекты из более чем 100 документов (стандартов и ТУ).

PLM-решение «Аскон 23.3» работает с системой проектирования «Компас-3D» версий v24, v23 и v22. Совместимо с российской СУБД Postgres Pro.