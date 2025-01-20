Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт»

«Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость операционных систем семейства «Альт» и продуктов линейки Pilot для цифровизации строительства. Проведенные испытания показали, что серверные компоненты и web-редакции продуктов Pilot корректно работают c ОС «Альт Сервер» 10 и «Альт Рабочая станция К»10. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Для установки клиентских компонентов desktop-редакций на отечественные операционные системы «Аскон» предлагает технологию Docker-контейнеров. Docker – это изолированная от основной операционной системы среда, которая позволяет разворачивать приложения, разработанные для других ОС. Благодаря Docker-контейнерам работать в клиентских приложениях Pilot можно на любой операционной системе.

Продукты Pilot – Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM – предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, а также для инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях. Системы имеют клиент-серверную архитектуру, где клиент доступен как в браузере (web-редакция), так и в приложении (desktop-редакция).

Дмитрий Поскребышев, директор по разработке продуктов для промышленного и гражданского строительства: «Сегодня на отечественные ОС планируют переходить многие промышленные корпорации и крупные застройщики. Серверные компоненты продуктов Pilot с самого начала разрабатывались с учетом совместимости в том числе с ОС семейства «Альт». Совместно с «Базальт СПО» мы предоставляем заказчикам эффективную и безопасную среду для работы с BIM-моделями и документами объектов капитального строительства».

В 2022 г. «Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились о создании стека совместимых операционных систем и прикладного ПО, обеспечивающего технологическую независимость и информационную безопасность в области инженерных задач в машиностроении и строительстве. Было организовано совместное тестирование программных продуктов. Сертификаты совместимости, помимо Pilot, получили и другие продукты «Аскон» – система проектирования «Компас-3D» (через приложение Wine), системы «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM» (серверные части и веб-клиенты).