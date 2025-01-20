Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт»

«Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость операционных систем семейства «Альт» и продуктов линейки Pilot для цифровизации строительства. Проведенные испытания показали, что серверные компоненты и web-редакции продуктов Pilot корректно работают c ОС «Альт Сервер» 10 и «Альт Рабочая станция К»10. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Для установки клиентских компонентов desktop-редакций на отечественные операционные системы «Аскон» предлагает технологию Docker-контейнеров. Docker – это изолированная от основной операционной системы среда, которая позволяет разворачивать приложения, разработанные для других ОС. Благодаря Docker-контейнерам работать в клиентских приложениях Pilot можно на любой операционной системе.

Продукты Pilot – Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM – предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, а также для инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях. Системы имеют клиент-серверную архитектуру, где клиент доступен как в браузере (web-редакция), так и в приложении (desktop-редакция).

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации
Цифровизация

Дмитрий Поскребышев, директор по разработке продуктов для промышленного и гражданского строительства: «Сегодня на отечественные ОС планируют переходить многие промышленные корпорации и крупные застройщики. Серверные компоненты продуктов Pilot с самого начала разрабатывались с учетом совместимости в том числе с ОС семейства «Альт». Совместно с «Базальт СПО» мы предоставляем заказчикам эффективную и безопасную среду для работы с BIM-моделями и документами объектов капитального строительства».

В 2022 г. «Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились о создании стека совместимых операционных систем и прикладного ПО, обеспечивающего технологическую независимость и информационную безопасность в области инженерных задач в машиностроении и строительстве. Было организовано совместное тестирование программных продуктов. Сертификаты совместимости, помимо Pilot, получили и другие продукты «Аскон» – система проектирования «Компас-3D» (через приложение Wine), системы «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM» (серверные части и веб-клиенты).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

ИТ-шники жестко раскритиковали в российское ПО: Оно пригодно только для базовых задач, его совместимость далека от идеала

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Xiaomi убила целую индустрию и оставила свои смартфоны без главной фичи, сделавшей их знаменитыми. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще