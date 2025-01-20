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Поскребышев Дмитрий



20.01.2025 Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 1
15.07.2024 В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Поскребышев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Базальт СПО - BaseALT 654 1
КВЕРТА 1 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 13 2
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 13 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
КВЕРТА - TASQ 1 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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