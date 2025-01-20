Поскребышев Дмитрий
|20.01.2025
|Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 1
|15.07.2024
|В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления 1
Поскребышев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
|Базальт СПО - BaseALT 654 1
|КВЕРТА 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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