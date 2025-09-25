Разделы

«Инферит ОС» подтвердил совместимость программного обеспечения Pilot-BIM с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9

Разработчики «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и «Аскон» подтвердили совместимость программного обеспечения Pilot-BIM с отечественной операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция решений предоставляет российским девелоперам, проектным и строительным организациям программную основу для реализации задач информационного моделирования (BIM). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Pilot-BIM — решение разработчика «Аскон» для организации коллективной работы над строительными проектами, управления инженерно-технической документацией и проверок BIM-моделей на коллизии. Пользователи продуктов Pilot могут работать над проектами как через десктопное приложение, так и через веб-браузер c одинаково высокой производительностью, в том числе с большими объемами данными. Серверная часть Pilot полностью совместима с отечественными ОС на базе ядра Linux.

Данные в системе Pilot-BIM защищены за счет хранения на локальном сервере предприятия и управления правами доступа. Продуктами Pilot активно пользуются девелоперы, проектные институты и архитектурные бюро в промышленном и гражданском строительстве.

ОС «МСВСфера Сервер» 9, разработанная подразделением ИТ-вендора «Инферит», — это современная российская операционная система, основанная на дистрибутиве RHEL. ОС предназначена для развертывания критически важной ИТ-инфраструктуры и входит в реестр отечественного ПО, отдельные версии сертифицированы ФСТЭК России. Система обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности при работе с корпоративными приложениями и базами данных и подходит для промышленного использования в государственном и коммерческом секторах. Срок поддержки «МСВСфера Сервер» 9 — 10 лет, все репозитории хранятся на территории России.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

«Подтверждение совместимости Pilot-BIM с ОС “МСВСфера Сервер” 9 — это важный шаг в развитии отечественной экосистемы для цифрового проектирования и строительства. Заказчики получают надежный, полнофункциональный и безопасный комплекс для управления проектами на всех этапах жизненного цикла объекта — от проектирования до эксплуатации,» — отметил Дмитрий Поскребышев, директор по разработке продуктов для промышленного и гражданского строительства «Аскон».

«Интеграция Pilot-BIM с операционной системой “МСВСфера” способствует укреплению технологического суверенитета России. Мы не просто заменяем иностранные аналоги, а создаем полноценную безопасную и высокопроизводительную экосистему для работы критически важных отраслей», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

