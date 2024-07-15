В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления

В среду общих данных Pilot-BIM интегрирована технология 4D BIM: планирование и контроль сроков строительства по цифровой информационной модели. Эту возможность предоставляет обновленный модуль TASQ от технологического партнера «Аскон», компании «Кверта».

В модуле разработан BIM-плеер, в котором можно отследить плановый и фактический ход возведения объекта. На диаграмме Ганта BIM-плеера отображаются задачи и процессы, связанные с элементами модели и распределённые во времени. По этому графику пользователи Pilot-BIM: понимают, как объект будет выглядеть на разных этапах строительства согласно плану; анализируют сроки работ, план объёмов и загрузку ресурсов; отслеживают фактический ход строительства в сравнении с плановым.

BIM-плеер позволяет не только отслеживать план и факт строительства по выбранным точкам, но и визуализирует динамику планового строительства.

Дмитрий Поскребышев, директор по решениям для промышленного и гражданского строительства «Аскон», сказал: «Среда общих данных должна объединять все этапы инвестиционно-строительного процесса. Pilot-BIM закрывает задачи проектирования от выдачи задания на разработку объекта до согласования документов экспертизой и передачи цифровой информационной модели заказчику. Для управления строительством и эксплуатацией мы также активно развиваем нашу СОД, опираясь на запросы заказчиков строительства и застройщиков. Пользователи Pilot-BIM ведут строительный контроль, отслеживают деятельность арендаторов и собственников зданий и помещений. 4D-моделирование – ещё один шаг в сторону управления строительством, который нам помогли совершить разработчики модуля TASQ, компания «Кверта».

Линейка систем Pilot предназначена для создания среды общих данных на всех этапах инвестиционно-строительного процесса. В системе Pilot-BIM происходит формирование и проверка консолидированной цифровой информационной модели; в Pilot-ICE Enterprise (входит в Pilot-BIM или используется самостоятельно) организована работа с документами и управление бизнес-процессами. Базовые возможности систем дополняют модули расширения — их разрабатывают сам «Аскон» и компании-партнеры.