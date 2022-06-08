«Дочка» «1С» вдвое сбила цену создания ИС для Пенсионного фонда на Linux и PostgreSQL

Подрядчиком Пенсионного фонда в проекте создания Единой информсистемы автоматизации административно-хозяйственной деятельности стала «дочка» фирмы «1С». На тендере она снизила цену лота почти в два раза, однако конкурс подразумевает заключение контракта по его максимальной цене с увеличением фронта работ.

Триумф госзаказчика

Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР) в ходе создания Единой информсистемы автоматизации административно-хозяйственной деятельности удастся получить от своего подрядчика существенно больше услуг, чем он мог рассчитывать.

В ходе состоявшегося тендера в формате открытого электронного конкурса сумма цен так называемых единиц товара, работы, услуги была снижена одним из претендентов на контракт с 804,5 млн руб. до 440 млн руб., то есть в 1,83 раза.

При этом, судя по данным сайта госзакупок, соглашение с победителем будет заключено на максимальное значение цены госконтракта, выставленное на уровне 1,16 млрд руб. Очевидно, что на эти деньги исполнитель осуществит больше работ, чем в случае, если бы он не стал снижать цену лота. В тендерной документации такая возможность предусмотрена.

В частности, в ней можно встретить позиции «Создание/модификация метаданных баз данных: количество создаваемых/изменяемых полей свыше 200 единиц», «Создание/изменение печатной/экранной формы вывода информации: количество создаваемых/изменяемых элементов свыше 100 элементов» и др.

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Сейчас контракт находится на стадии подписания поставщиком. Этим поставщиком должно стать ООО «Научно-производственный центр “1С”» (НПЦ «1С»). Оно было зарегистрировано в 2004 г. и на 100% принадлежит ЗАО «1С», чьим директором выступает Борис Нуралиев — глава фирмы «1С».

Конкуренцию НПЦ на тендере попыталась составить одна неназванная в открытых документах компания. Снижать начальную цену лота она не стала.

Пробуксовка тендера

В ходе тендера на ПФР была подана жалоба в ФАС со стороны ООО «Бюджетные и финансовые технологии», из-за чего процедура определения поставщика была приостановлена.

С точки зрения заявителя, заказчик ненадлежащим образом сформировал описание объекта закупки, установил порядок оценки заявок участников закупки, установил требования к содержанию заявки на участие в конкурсе, а также установил в извещении требование об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков «в неактуальной редакции закона о контрактной системе».

По итогам разбирательства ФАС признала жалобу обоснованной частично и предписала ПФР скорректировать приложение к контракту.

Назначение новой информсистемы

В данном проекте ПФР выступает официальным госзаказчиком новой информсистемы, в то время как в числе ее функциональных заказчиков заявлены Министерство труда и соцзащиты (Минтруд), которое осуществляет координацию деятельности ПФР, Фонд социального страхования (ФСС), ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда и др. Система должна быть создана не позднее 31 марта 2024 г.

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Согласно тендерным документам, система предназначена для автоматизации работы с государственными внебюджетными фондами, координируемыми Минтрудом. Она позволит полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронный внутренний документооборот.

В состав системы войдут подсистемы «Бухгалтерский учет», «Бюджетирование», «Кадровый учет», «Управление закупками» и «Управление имуществом». С помощью подсистем будут автоматизированы расчет зарплаты, формирование бюджетов, деятельность кадровых служб и автоматизация закупочной деятельности Минтруда.

В техзадании отмечается, что в целях эффективности использования средств бюджетов и сокращения рисков при внедрении системы планируется использовать уже функционирующее в ПФР и ФСС прикладное ПО.

Технические подробности

Из техзадания следует, что продукты «1С» ПФР хорошо знакомы. В настоящий момент именно на них осуществляется действующая автоматизация административно-хозяйственной деятельности фонда в части выполнения типовых обеспечивающих функций по областям учета. При этом подсистема «Бюджетное планирование и отчетность» реализована на базе Oracle Hyperion Planning.

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В документах тендера установлен запрет на допуск ПО, происходящего из иностранных государств. При проектировании системы должно использоваться только свободно распространяемое или отечественное ПО, следует из техзадания. Система должна будет работать на базе операционной системы Linux и СУБД Postgres Pro Enterprise российской компании Postgres Professional.

Система станет функционировать на государственной единой облачной платформе «Гособлако», поэтому приобретение, монтаж и выполнение пусконаладочных работ аппаратных, системных и базовых программных средств для системы не предусмотрено.

Количество пользователей системы составит 150 тыс. человек.