Преодолевая плоскость: «БЭСК Инжиниринг» выводит проектирование в 3D с помощью nanoCAD

Переход к BIM-моделированию позволил компании «БЭСК Инжиниринг» ускорить работы и повысить точность проектирования энергетических объектов. Применение программного продукта «nanoCAD BIM Строительство» обеспечило создание комплексных 3D-моделей, автоматическую генерацию чертежей и спецификаций, а также внедрение корпоративного ТИМ-стандарта, что позволяет добиться прозрачности процессов и исключить коллизии в проектах, передаваемых подрядчикам. Об этом CNews сообщили представители ООО «Нанософт разработка».

«БЭСК Инжиниринг» специализируется на проектировании и строительстве объектов электросетевого хозяйства в Республике Башкортостан и по всей России. Компания внедряет современные инженерные решения, включая технологии Smart Grid, и реализует полный цикл работ – от подготовки проектной документации до ввода объектов в эксплуатацию.

Организация столкнулась с необходимостью системного перехода от классического 2D-проектирования к технологии информационного моделирования. Основными задачами стали создание полноценных информационных 3D-моделей объектов, автоматическая выгрузка чертежей и спецификаций, разработка корпоративного ТИМ-стандарта на базе пилотного проекта, а также повышение качества и эффективности проектирования энергообъектов, включая открытые распределительные устройства, кабельное хозяйство и молниезащиту.

После анализа доступных инструментов компания остановилась на «nanoCAD BIM Строительство». На выбор повлиял комплекс факторов, напрямую связанных с требованиями к современному проектированию и задачами пилотного проекта.

Работа в привычной среде. Переход на новую систему не потребовал полной перестройки процессов: nanoCAD BIM Строительство работает в привычной dwg-среде. Это существенно сократило время адаптации и снизило риски для текущих проектов.

Интеграция ключевых инструментов проектирования. Программный комплекс объединяет возможности для создания разделов КР (КМ, КЖ, КД) и АР в единой рабочей среде. Такой подход обеспечивает согласованность решений и минимизирует вероятность расхождений между разделами.

Единая информационная модель. Вся информация — материалы, профили, геометрические параметры, ссылки на нормативы, технические характеристики и др.— хранится внутри модели. Это создает прозрачную цифровую среду и облегчает обмен данными между специалистами.

Автоматизация документации. Чертежи и спецификации формируются автоматически на основе построенной 3D-модели. Это снижает трудозатраты, ускоряет выпуск документации и повышает ее точность. Конструкторы и архитекторы работают по единым правилам специфицирования и документирования.

«Для нас была важна возможность уменьшить количество ошибок на этапе строительства и передавать подрядчикам объекты без коллизий. С появлением nanoCAD BIM Строительство мы смогли разрабатывать как каркас здания, так и его архитектурные элементы, создавая комплексную информационную модель», – отметил Владимир Шалгочев, заместитель директора по проектированию и моделированию сетей ООО «БЭСК Инжиниринг».

На примере пилотного энергетического объекта команда «БЭСК Инжиниринг» спроектировала фундаменты и каркас здания ЗРУ, свайное поле, ограждение подстанции, маслоприемники под трансформатор, железобетонные лотки кабельного хозяйства, а также опоры и балки.

Особенно ценной оказалась возможность создания параметрических объектов.

«Мы разработали параметрическую модель металлической решетки и наполнили объект всей необходимой информацией. Теперь этот элемент сохранен в библиотеке и готов к использованию в будущих проектах», – сказала Елизавета Вахитова, ведущий инженер строительного отдела.

Интегрированный инструмент CADLib Проект позволил напрямую, без использования стороннего ПО, публиковать объекты проекта и чертежи в единую базу данных. Проектировщики получили удобный доступ к объектам смежных разделов. При этом изменение опубликованных объектов другими пользователями невозможно, что полностью исключает несанкционированное редактирование.

Внедрение nanoCAD BIM Строительство позволило компании «БЭСК Инжиниринг» повысить точность проектов и сократить количество ошибок на стадии строительства, создать единую цифровую среду для работы всех специалистов и получить возможность повторно использовать разработанные элементы, что ускоряет процесс проектирования.