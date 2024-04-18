«МегаФон» улучшил интернет на псковских дачах

«МегаФон» построил новые объекты связи стандарта 4G для загородных и дачных поселков, расположенных в Псковском районе недалеко от деревни Ильинщина. Высокие скорости интернета при сезонном увеличении нагрузки впервые стали доступны в деревнях Кашино, Дубки и Букаши, также существенно было улучшено покрытие в СНТ «Торошинка» и СНТ «Строитель», расположенных неподалеку. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в дачном «поясе» областной столицы и построили новые объекты связи для обеспечения высокого качества связи в период летней миграции. Теперь несколько тысяч жителей области могут выходить в сеть на свежем воздухе на более высоких 4G-скоростях.

«Специалисты «МегаФона», анализируя трафик передачи данных, отметили, что в «дачном поясе» Псковского района уже с апреля на 15-18% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потребление интернет-трафика. Поэтому мы всегда уделяем большое внимание подготовке сети к началу летнего сезона. Дачники и любители загородной жизни смогут узнать прогноз погоды у синоптиков, заказать рассаду и саженцы онлайн, посмотреть фильм или почитать полезные советы профессиональных экспертов во время дождя, поделиться секретами богатого урожая в соцсетях в любое время», - сказал Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Только за I квартал 2024 г. «МегаФон» модернизировал и построил более 60 базовых станций в селах и деревнях региона, где проживает нескольких десятков тысяч человек. Это продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия и увеличению скорости интернета в малых населенных пунктах.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.