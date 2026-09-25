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Индексная книга (каталог) CNews*
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Атлантический океан Балтийское море Чудско-Псковский озёрный комплекс Гдовское озеро Псковское море Талабские острова

«Зимой в лесу вблизи Чудского озера» Холст, масло 133х90 см Клевер Ю. Ю. 1912 Частная коллекция «Зимой в лесу вблизи Чудского озера» Холст, масло 133х90 см Клевер Ю. Ю. 1912 Частная коллекция
«Зимой в лесу вблизи Чудского озера» Холст, масло 133х90 см Клевер Ю. Ю. 1912 Частная коллекция

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Вслед за кошкой в дома Птушкино пришел более быстрый интернет МТС 1
19.08.2026 Росморречфлот и Sitronics KT приступили к созданию электронных навигационных карт Байкала и пограничных озер Псковской области 1
18.08.2026 МТС усилила связь на месте средневековой крепости в Опочке 1
29.06.2026 МТС усилила связь в деревне Родина Псковского района 1
14.05.2026 МТС расширила покрытие в Спицино к сезону летней рыбалки на Чудском озере 2
26.01.2024 Мобильный интернет впервые появился на Талабских островах 5
05.12.2006 На "Псковкабеле" раскопана только небольшая доля возможных ядовитых отходов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16211 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 131 1
Акрон ГК - Псковкабель - Псковский кабельный завод 7 1
МегаФон 11004 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1594 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1478 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 95 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9743 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10426 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9663 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26644 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3816 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18361 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29955 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23270 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 927 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7968 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10313 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3313 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5402 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 48 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13849 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27223 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3098 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9463 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2274 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1810 1
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Россия - СЗФО - Псковская область 706 7
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 340 5
Россия - РФ - Российская федерация 169009 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Гдовский район - Гдов 11 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4005 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27751 1
ПсковГУ - Псковский государственный университет 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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