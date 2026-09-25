Индексная книга (каталог) CNews*
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Атлантический океан Балтийское море Чудско-Псковский озёрный комплекс Гдовское озеро Псковское море Талабские острова
«Зимой в лесу вблизи Чудского озера» Холст, масло 133х90 см Клевер Ю. Ю. 1912 Частная коллекция
«Зимой в лесу вблизи Чудского озера» Холст, масло 133х90 см Клевер Ю. Ю. 1912 Частная коллекция
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 12
Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 1
|Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 95 1
|Гладышев Дмитрий 7 4
|Шишенин Евгений 36 1
|Макушок Иван 2 1
|Тарасенко Андрей 16 1
|Балахонов Александр 1 1
|Долгих Александр 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.