Абоненты Т2 стали качать в 5,5 раза больше на трассах Сахалина

T2, российский оператор мобильной связи, развивает сеть по всей стране, в том числе в сложных для строительства инфраструктуры регионах Дальнего Востока. Компания фиксирует значительный рост трафика на автодорогах Сахалина после завершения масштабных работ по расширению покрытия сети. Объем потребления мобильного интернета на ключевых трассах острова среди клиентов T2 вырос в 5,5 раза. Число сессий при этом увеличилось в четыре раза, а голосовой трафик – в семь раз. Всего с конца прошлого года Т2 улучшила связь на 14 основных трассах региона. Об этом CNews сообщили представители Т2.

С конца 2024 г. Т2 установила 25 базовых станций вдоль автодорог Сахалина, улучшила покрытие и обеспечила доступ к сети LTE на наиболее востребованных участках автомобильных трасс, в том числе во всех направлениях от Южно-Сахалинска. Строительство затронуло семь трасс на юге и еще семь – в северных и центральных районах острова. Всего за несколько месяцев T2 обеспечила технологиями 2G и 4G около 200 км автодорог. Проект был реализован при поддержке Правительства Сахалинской области для удобства и безопасности жителей и гостей региона.

За шесть месяцев 2025 г. число сессий абонентов Т2 на трассах увеличилось в четыре раза, а количество проговоренных минут – в семь раз. Сравнение интернет-трафика с прошлогодними показателями демонстрирует более чем пятикратное увеличение, а анализ данных показывает, что клиенты оператора в дороге охотно потребляют музыкальный контент или используют приложения геосервисов.

В рамках масштабного проекта специалисты Т2 значительно расширили покрытие на юге острова: из Южно-Сахалинска в Корсаков, Охотское, Долинск, Холмск, Невельск. Они также обеспечили связью участки федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха в северных и центральных районах Сахалина. Благодаря устойчивому покрытию на автодорогах быстрый мобильный интернет и голосовая связь T2 появились также в восьми малых населенных пунктах региона, расположенных вблизи автотрасс. Доступ к мобильной связи получили свыше тысячи сахалинцев в шести районах острова.

