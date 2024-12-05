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«МегаФон»: сахалинцы сделали почти 25% дальневосточного трафика на сайт Поезда Деда Мороза

Сахалинцы активно делились яркими впечатлениями от встречи со сказочными героями, приехавшими на остров в Поезде Деда Мороза. Аналитики «МегаФона» посчитали, что интернет-трафика, сгенерированного на вокзалах жителями региона в дни прихода поезда, хватило бы на отправку в мессенджерах почти 1 млн фотографий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поезд Деда Мороза впервые приехал на Сахалин, на остров его доставили на пароме. В маршрут новогоднего экспресса было включено семь станций. Жители региона с интересом ждали это события и в ноябре 2024 г. часто заходили на официальный сайт проекта. Большие данные «МегаФона» показали, что сахалинцы сгенерировали почти четверть дальневосточного трафика на этот ресурс, немного уступив жителям Хабаровского края.

В дни прибытия поезда самым популярным мессенджером у зрителей на железнодорожных вокзалах от Невельска до Южно-Сахалинска был Telegram. На него пришлось 50% всех сообщений, отправленных с перрона, с помощью W******p было отправлено 28% фото и видео с представления. Вместе с тем «Вконтакте» в среднем забрала 41% пользовательского трафика на соцсети.

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Цифровизация

На Сахалине наиболее активно прибытие Поезда Деда Мороза в интернете поддержали жители Долинска — они сгенерировали 32% от общего объема данных на станциях в дни встречи со сказочными героями. Вторыми стали гости зимнего волшебника в Поронайске (19%), на третьем – зрители в Южно-Сахалинске (15%). В целом объема данных переданных с мобильных устройств жителями и гостями сахалинских станций на встречах с Дедом Морозом, хватило бы для отправки почти 1 млн фотографий.

Возможно, ожидание прибытия на остров волшебного поезда запустило на Сахалине волну новогоднего настроения. Так, аналитики «МегаФона» отметили, что сахалинцы в ноябре 2024 г. существенно нарастили трафик на сайты, где можно оправить письма Деду Морозу. В сравнении с ноябрем 2023 г. он вырос на 68%. Вместе с тем, интерес к сайту вотчины главного новогоднего символа страны в Великом Устюге остался на уровне 2023 г. Причиной этого вполне могла стать передвижная резиденция и праздничные выступления, на которые можно было посмотреть вживую.

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