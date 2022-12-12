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Жители села Зырянское впервые получили доступ к сотовой связи

Жители села Зырянское впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественным голосовым звонкам. Это стало возможным благодаря реализации совместного проекта «Мегафона» и Правительства Сахалинской области по строительству телеком-инфраструктуры в малочисленных населённых пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село Зырянское находится в 20 километрах от Холмска на берегу Татарского пролива. Оно располагается между двумя сопками и по протяжённости составляет 2 километра. Ранее там отсутствовала мобильная связь, причем из-за сложности рельефа обычной базовой станции было недостаточно, чтобы обеспечить связью всё село. Инженеры «Мегафона» решили эту задачу, впервые применив на Сахалине технологию выносного сектора. Базовую станцию построили на въезде в село, а через 2 км от нее, в конце поселения, установили ретранслятор, подключив оборудование по оптоволокну. Благодаря этому жители Зырянского получили качественное и стабильное покрытие.

Теперь сельчане наравне с горожанами из Южно-Сахалинска могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона».

«Наши инженеры готовы применять нестандартные решения для обеспечения небольших и труднодоступных мест мобильной связью, а помощь и взаимодействие с региональным министерством помогает нам делать это быстрее и эффективнее. За этот год мы активно строили новые базовые станции и модернизировали свою сеть на территории области, что привело к общему росту трафика в регионе почти на 20%», – сказала Юлия Иваницкая, директор «Мегафона» в Сахалинской области.

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Инфраструктура

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«Мегафон» – оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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